В Кыргызстане налоговые органы получили право приостанавливать действие учетных записей в системе электронных счетов-фактур (ЭСФ) и снимать с регистрации контрольно-кассовые машины (ККМ) при выявлении санкционных рисков. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, основанием для принятия таких мер может стать представление или уведомление уполномоченного государственного органа о наличии рисков для экономической или финансовой стабильности в рамках реализации санкционной политики.

Приостановить действие учетной записи в системе ЭСФ налоговики также смогут при отсутствии товаров, на которые выписаны электронные счета-фактуры, документов о происхождении продукции, фактических поставок товаров, работ и услуг, непредставлении налоговой отчетности и отсутствии подтверждения экспортных поставок.

При этом снимать с регистрации контрольно-кассовые машины налоговые органы смогут без заявления предпринимателя. Возобновление работы ККМ возможно также без его заявления при получении уведомления уполномоченного госоргана об отсутствии соответствующих рисков.

Изменения внесены во исполнение указа президента от 3 июня 2026 года о назначении министра экономики и коммерции специальным представителем главы государства по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков.

Постановление вступает в силу через семь дней.