Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

Иран ввез в страну военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады. Об этом сообщает Reuters по итогам проведенного собственного расследования совместно с американо-израильской консалтинговой компанией 240 Analytics.

Отмечается, что с января 2025 года Иран создал сеть примерно из 5 тысяч специальных компаний, которые занимаются импортом в республику различной военной техники в обход американской блокады и санкций.

Указано, что в общей сложности сумма этого военного импорта составляет как минимум 2 миллиарда долларов.

Расследование основано на тысячах иранских банковских и правительственных документов, оказавшихся в распоряжении журналистов.

Утверждается, что названия фирм обычно начинаются с MOD (сокращение Ministry of Defense — Министерство обороны) и заканчиваются различными номерами, например, MOD 346428. Некоторые из них связаны с Корпусом стражей исламской революции.

Все эти фирмы зарегистрированы по тому же адресу в Тегеране, что и Минобороны, а в качестве даты их создания указано 11 февраля 1979 года — день, когда к власти в стране пришел аятолла Хомейни.

В ИРИ ввозят самое разное оборудование, включая взрывчатку, тяжелые грузовики и комплектующие, необходимые для производства ракет и беспилотников. Сообщается, что техника и комплектующие поступают в Иран наземным, морским и воздушным путем. Технику закупают за рубежом через сеть подставных лиц и фиктивных компаний.