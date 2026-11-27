В Кыргызстане страховой компании ЗАО «НСК» приостановили лицензию. Об этом сообщили в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком.

Теперь компания не может заниматься страховой деятельностью.

Отмечается, что решение принято в рамках реализации надзорных полномочий ведомства для обеспечения исполнения требований законодательства. При этом причины приостановления лицензии не указываются.

Страховая компания создана в 2007 году. По официальным данным, иностранного участия в ее капитале нет. Руководителем указана Лариса Ким. Данных об учредителях нет.

На сайте самой компании указано, что председателем совета директоров является Талантбек Кемелов. В страховой сфере работает с 2008 года. Карьеру начинал в «НСК». Затем работал в компаниях Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company и «А Плюс». Он участвовал в парламентских выборах 2021 года. В Жогорку Кенеш Талантбек Кемелов пытался попасть по списку Патриотической партии единения Кыргызстана.

Генеральным директором на сайте компании указан Темир Миранов. Он работает в страховой сфере с 2013 года.

Размер уставного капитала составляет 150 миллионов сомов.