Санкционные риски. Госбанки Кыргызстана прекратили работу с 284 компаниями

Под председательством спецпредставителя президента по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков Бакыта Сыдыкова состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по выявлению недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности и операций с повышенными санкционными рисками. Об этом сообщает Минэкономики.

В ходе заседания рассмотрены результаты работы госорганов по выявлению и проверке юридических лиц с повышенными санкционными рисками, а также вопросы формирования и применения соответствующего перечня.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/3 Фото Минэкономики

По состоянию на 5 ноября ОАО «АБанк» прекратило деловые отношения со 115 компаниями, деятельность которых связана с повышенными санкционными рисками. На стадии мониторинга находятся порядка 37 компаний.

ОАО «Элдик Банк» прекратило деловые отношения со 169 компаниями. Еще четыре компании находятся на стадии проверки.

Отдельно обсуждены вопросы взаимодействия с международными партнерами, включая Европейский союз, США и Великобританию.

По итогам заседания определены дальнейшие направления работы по укреплению финансовой прозрачности, совершенствованию межведомственной координации и развитию конструктивного диалога с международными партнерами.