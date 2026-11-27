Изменить порядок оплаты электроэнергии при зарядке электромобилей намерено

Министерство энергетики Кыргызстана. Чиновники предлагают изменить схему применения тарифов на электроэнергию для зарядных станций электромобилей. Соответствующий документ вынесен на общественное обсуждение.

Инициатор указывает, что сейчас для категории потребителей «Станции по зарядке электромобилей» действует тариф в размере 5,99 сома за 1 киловатт-час независимо от характера использования электроэнергии.

При этом действующая тарифная политика не предусматривает четкого разграничения между коммерческими зарядными станциями и устройствами, используемыми исключительно для собственных нужд.

В Минэнерго отмечают, что специальный тариф будет применяться к физическим и юридическим лицам, оказывающим услуги по зарядке электромобилей на коммерческой основе.

Владельцы зарядных устройств, которые используют их только для собственных нужд, не оказывают услуги третьим лицам и не взимают плату за зарядку, будут оплачивать электроэнергию по тарифу своей категории потребителей.