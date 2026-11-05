Глава МИД Кыргызстана примет участие в саммите по безопасности ИИ в Астане

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев 6 ноября примет участие в саммите «Акабского процесса» по вопросам безопасности искусственного интеллекта. Встреча состоится в Астане (Казахстан).

Саммит инициировали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Иордании Абдалла II.

Участники обсудят вопросы международной и региональной безопасности, связанные с развитием и применением искусственного интеллекта. В частности, речь пойдет об использовании ИИ в террористических и экстремистских целях, а также о международном сотрудничестве в противодействии новым угрозам.

Ожидается, что встреча будет посвящена выработке подходов к обеспечению безопасности при развитии и использовании технологий искусственного интеллекта.