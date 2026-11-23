Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики реализуется проект по предоставлению в лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования для перерабатывающих предприятий при финансировании Исламского банка развития.

Проект направлен на обеспечение аграрного сектора страны современной техникой, расширение технических возможностей крестьянских и фермерских хозяйств, а также развитие сельскохозяйственного производства.

Для реализации проекта Исламским банком развития привлечен инвестиционный кредит в размере 45 миллионов долларов США. Средства будут направлены на предоставление в лизинг сельскохозяйственной и специальной техники, а также машин и оборудования для перерабатывающих предприятий.

В рамках проекта фермеры и сельхозпроизводители могут приобрести различные виды сельскохозяйственной техники на льготных условиях: срок лизинга — до 7 лет.

Финансирующие организации: ОАО «АБанк» и ОАО «Элдик Банк».

Реализация проекта будет способствовать увеличению объемов сельскохозяйственного производства, снижению себестоимости продукции и повышению конкурентоспособности отечественных производителей. Кроме того, проект создаст условия для увеличения доходов крестьянских и фермерских хозяйств, а также обновления технической базы аграрного сектора.

Первый этап проекта рассчитан на 2026–2030 годы, при этом общий срок его реализации предусмотрен до 2050 года.