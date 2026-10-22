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Аренду под электрозарядные станции продлевают при отсутствии нарушений — мэрия

12:26, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Вопрос о продлении договоров по предоставлению муниципальных земель в аренду под электрозарядные станции обсудили сегодня на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

По словам депутата Руслана Шаршенбай уулу, поступает много обращений от предпринимателей.

«Они потратили средства, привезли оборудование, запустили работу, а теперь им не продлевают аренду. Это приведет к убыткам. Почему не продлеваете?
Руслана Шаршенбай уулу

Первый вице-мэр Кубанычбек Иманалиев отметил, что на комиссии рассматривают и продлевают договоры сроком на один год по работающим станциям. Никто не останавливал их, сказал он.

«Если бы так было, то никто бы не жаловался. Только недавно ко мне обращались, коллективные обращения я вам отправлял», — заметил Руслан Шаршенбай уулу.

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По данным одного из представителей мэрии, продлили около 20 договоров, если нет нарушений по арендным платежам и другим аспектам. Сейчас же обращаются те, кто своевременно не освоил предоставленные участки.

Отмечено, что в комиссии не только представители муниципальных служб, но и государственных органов, поэтому решение принимают коллегиально.

По данным СМИ, еще в мае мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на встрече с жителями Октябрьского района говорил, что муниципалитет намерен самостоятельно устанавливать зарядные устройства и продавать электроэнергию горожанам по себестоимости. Поэтому посредники не нужны.

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