Бывшего замглавы ГУВД Бишкека по оперативной работе Суюнали Амракулова задержали сотрудники ГКНБ по делу о контрабандных телефонах. Об этом пишут СМИ со ссылкой на работников силовых структур.

По их словам, Суюнали Амракулова сняли с должности 27 октября. Решение принято из-за скандала по делу контрабандных телефонов. По неподтвержденным данным, смартфон Apple iPhone 18 Pro Max изъяли у близкого родственника бывшего замглавы ГУВД столицы.

По официальной версии, Суюнали Амракулов написал рапорт об увольнении по собственному желанию.

В рамках расследования задержаны три милиционера, один военнослужащий Пограничной службы, работник таможенных органов и один гражданский.

18 ноября после допроса сотрудники ГКНБ задержали Суюнали Амракулова и водворили в ИВС.