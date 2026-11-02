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Дрифт, рев моторов и десятки спорткаров. Под Бишкеком открыли «Тайган»

11:58, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В пригороде Бишкека, недалеко от международного аэропорта «Манас», состоялось техническое открытие нового автомотоспортивного комплекса «Тайган». Событие отметили масштабным автомобильным фестивалем, соревнованиями по дрифту и выставкой машин.

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Фото из соцсетей

Автоспортивный праздник проходил 30 и 31 октября в селе Мраморном, примерно в двух километрах от бывшей американской авиабазы «Ганси».

Главной частью программы стал заключительный, третий этап открытого чемпионата КР по дрифту Kyrgyz Drift Cup. Организаторы анонсировали участие 30 пилотов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

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В первый день гонщики проходили квалификацию, а 31 октября состоялись финальные парные заезды. В дрифте пилоты должны проходить повороты в управляемом заносе, демонстрируя точность траектории, скорость и контроль над автомобилем.

По итогам соревнований планировалось определить победителей заключительного этапа и чемпионов сезона 2026 года.

Любителей машин ждала не только гоночная трасса. В рамках фестиваля Legal Car Show организовали международную выставку авто, а также развлекательную программу с выступлениями артистов.

Одной из особенностей мероприятия стало дрифт-такси — возможность испытать управляемый занос в автомобиле под управлением подготовленного пилота.

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На сцену вышли исполнители JAX, Бегиш и FREEMAN. Для посетителей также предусмотрели фуд-корт и зоны отдыха.

Что представляет собой новый автодром

«Тайган» задуман как первый в Кыргызстане полноценный автомотоспортивный комплекс международного уровня.

Согласно информации организаторов, проект предусматривает строительство специализированной дрифт-арены, трассы для дрэг-рейсинга длиной 1 тысяча 400 метров, картингового трека, площадок для гонок на время и другой спортивной инфраструктуры.

В перспективе здесь планируют открыть школу вождения, сервисный центр, ресторан, гостиницу и зоны отдыха.

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Фото из соцсетей

Площадь дрифт-арены, по данным проекта, составляет 24 тысячи квадратных метров. Организаторы позиционируют ее как крупнейшую площадку такого типа в Центральной Азии.

Комплекс пока не завершен полностью. Техническое открытие дрифт-арены состоялось в 2026 году, а официальное открытие всего автомотоспортивного комплекса запланировано на 2027-й.

Сейчас дрифт-арена доступна для тренировочных заездов. Согласно информации на сайте комплекса, она работает ежедневно с 9.00 до 22.00.

Стоимость дневного пропуска для водителя с автомобилем составляет 500 сомов в будни и 1 тысячу сомов в выходные.

Создатели проекта рассчитывают, что «Тайган» станет постоянной площадкой для автомобильных соревнований, тренировок профессиональных пилотов и развития автоспорта в КР.

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