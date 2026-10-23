Депутата ЖК Айбека Алтынбекова обвинили в захвате земли в Базар-Коргоне
На встрече Садыра Жапарова с жителями Базар-Коргонского района прозвучали обвинения в адрес депутата Жогорку Кенеша Айбека Алтынбекова.
Один из местных житлей заявил, что парламентарий якобы незаконно использует более 20 гектаров земли в центре Базар-Коргона.
«Он заставляет местную власть делать то, что хочет, а если не делают, наказывает их. Сейчас он незаконно захватил 20 гектаров земли в Базар-Коргоне. Все эти земли находятся в центре Базар-Коргона, там рынки», — заявил мужчина.
Он попросил президента разобраться в ситуации и проверить законность использования участков.
В ответ Садыр Жапаров обратился к представителям местной власти и прокуратуры, потребовав выяснить, о какой земле идет речь. Областной прокурор сообщил, что по заявлению гражданина уже ведется работа.
«По заявлению гражданина, кирпичный завод перешел в мэрию, по этому заявлению мы работаем. Кроме того, девять гектаров земли переданы в суд, сейчас рассматривается, мы вернем это государству через прокуратуру», — сообщил представитель прокуратуры.
Садыр Жапаров поручил проверить спорные участки.
Справка
Айбек Алтынбеков — депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана VIII созыва. Родился 12 января 1978 года в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области. Имеет юридическое образование, окончил Ошский государственный университет в 2000 году. До прихода в большую политику занимался бизнесом и работал в сфере охранных услуг. В 2015 году стал депутатом Жогорку Кенеша VI созыва от партии «Республика — Ата-Журт». В 2021 году вновь избрался в парламент, а в феврале 2026 года получил мандат депутата VIII созыва.