Депутата ЖК Айбека Алтынбекова обвинили в захвате земли в Базар-Коргоне

На встрече Садыра Жапарова с жителями Базар-Коргонского района прозвучали обвинения в адрес депутата Жогорку Кенеша Айбека Алтынбекова.

Один из местных житлей заявил, что парламентарий якобы незаконно использует более 20 гектаров земли в центре Базар-Коргона.

«Он заставляет местную власть делать то, что хочет, а если не делают, наказывает их. Сейчас он незаконно захватил 20 гектаров земли в Базар-Коргоне. Все эти земли находятся в центре Базар-Коргона, там рынки», — заявил мужчина.

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Он попросил президента разобраться в ситуации и проверить законность использования участков.

В ответ Садыр Жапаров обратился к представителям местной власти и прокуратуры, потребовав выяснить, о какой земле идет речь. Областной прокурор сообщил, что по заявлению гражданина уже ведется работа.

«По заявлению гражданина, кирпичный завод перешел в мэрию, по этому заявлению мы работаем. Кроме того, девять гектаров земли переданы в суд, сейчас рассматривается, мы вернем это государству через прокуратуру», — сообщил представитель прокуратуры.

Садыр Жапаров поручил проверить спорные участки.