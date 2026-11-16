Отзыв мандата Айсаракан Абдибаевой. Что ответил ЖК на заявление юриста?

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту ответил юристу Адилету Мерканову, подавшему ранее заявление об отзыве мандата депутата Айсаракан Абдибаевой.

Как рассказал юрист 24.kg, ему поступило письмо, в котором говорится, что отозвать мандат Айсаракан Абдибаевой невозможно.

Читайте по теме В Жогорку Кенеш подано заявление об отзыве мандата Айсаракан Абдибаевой

В частности, в письме говорится, что статья 136 Закона «О регламенте Жогорку Кенеша» «определяет лишь внутреннюю процедуру рассмотрения парламентом предложения об отзыве депутатского мандата и не устанавливает нормы конституционного закона, а также самостоятельно не определяет механизм отзыва депутата избирателями».

«Вместе с тем на сегодня порядок, условия и правовой механизм отзыва депутатского мандата не урегулированы конституционным законодательством», — отмечается в ответе комитета.

Кроме этого, в парламенте заявили, что подписи, собранные в рамках электронной петиции, не являются достаточным правовым основанием для принятия решения об отзыве депутатского мандата.

Адилет Мерканов не согласен с таким решением комитета. Он выразил мнение, что статья в законе о регламенте ЖК и является правовым механизмом отзыва мандата и, согласно закрепленным в этом документе нормам, Жогорку Кенеш должен был отреагировать на его заявление и создать комиссию, пригласив на ее заседание и самого заявителя.

«Мы собрали 32 тысячи голосов, чтобы депутат сдала свой мандат. В законе конкретно указана норма об отзыве мандата. Но в Жогорку Кенеше заявили, что механизма нет. Это еще раз говорит о том, что депутатам народ нужен только во время выборов, а когда избиратели требуют отзыва, то механизмов нет. Понятно, что Жогорку Кенеш не заинтересован в том, чтобы принимать закон с механизмом отзыва депутата», — сказал юрист.

Напомним, Адилет Мерканов был инициатором петиции за отзыв мандата Айсаракан Абдибаевой после того, как она предложила рассмотреть возможность применения пробации в отношении осужденных за действия сексуального характера с несовершеннолетними.

Также 14 октября он подал заявление в парламент об отзыве мандата депутата Айсаракан Абдибаевой.

В ЦИК и в самом Жогорку Кенеше заявляли, что механизма отзыва мандата в законодательстве нет, хотя сама Конституция и предусматривает такое право. Однако, согласно регламенту ЖК, заявление об отзыве мандата подать можно и парламент должен в течение месяца рассмотреть это заявление и принять решение.