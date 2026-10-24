Депутат Айбек Алтынбеков ответил на обвинения в захвате земли в Базар-Коргоне

Депутат Жогорку Кенеша Айбек Алтынбеков прокомментировал обвинения в незаконном использовании земельных участков и захвате рынка в Базар-Коргонском районе. Он заявил, что спорные вопросы необходимо рассматривать на основании документов и закона.

«Для меня верховенство закона стоит превыше всего. Любой вопрос необходимо рассматривать не на основании личных мнений или голословных обвинений, а исходя из фактов, соответствующих документов и требований законодательства», — написал депутат.

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Напомним, накануне во время встречи президента Садыра Жапарова с жителями Базар-Коргонского района один из местных жителей обвинил парламентария в незаконном использовании более 20 гектаров земли в центре города, где расположены рынки. Он также заявил, что депутат якобы оказывает давление на местные власти.

Садыр Жапаров поручил представителям местной власти и прокуратуры проверить законность использования спорных участков. Представитель прокуратуры сообщил, что по заявлению гражданина ведется работа, а вопрос о девяти гектарах земли рассматривается в суде.

В своем заявлении Алтынбеков пояснил, что участок площадью 13 гектаров, на котором впоследствии построили два кирпичных завода, в 2000 году передали в пользование обществу «Кылым кыздары». По его словам, среди участниц организации была его мать Алкабар. В 2006 году участок перешел в ее владение.

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Депутат рассказал, что в 2013 году семья изменила целевое назначение земли и построила первый кирпичный завод, а позднее — второй. Сейчас на предприятиях работают около 60 человек.

Кроме того, Алтынбеков прокомментировал обвинения в захвате рынка. С его слов, здания бывшего колхозного рынка, ранее находившегося в ведении районной администрации, продали на аукционе. Его родители приобрели часть зданий, а после земельной реформы 2000-х годов участки под ними в установленном законом порядке бесплатно передали в собственность владельцев. Сейчас, утверждает депутат, у рынка более десяти собственников.

Он добавил, что в 2015 году, после избрания депутатом Жогорку Кенеша, прекратил заниматься предпринимательством, а сейчас бизнесом управляет его младший брат.

Также парламентарий отверг обвинения во вмешательстве в кадровые назначения в районе. Он заявил, что действует в рамках полномочий, предусмотренных законом, и не вмешивается в кадровую политику.