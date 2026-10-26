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24.kg

Черный пакет, сломанные ребра и смерть. Президенту пожаловались на ГКНБ

09:17, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Президент Садыр Жапаров поручил Генеральной прокуратуре расследовать обстоятельства смерти бывшего депутата местного кенеша Касымалы Оморова, дочь которого заявила о пытках со стороны сотрудников ГКНБ. Соответствующее обращение прозвучало во время встречи главы государства с жителями Чаткальского района.

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Жительница села Жаны-Базар Улбуу Касымалиева рассказала, что в 2025 году ее отца задержали сотрудники ГКНБ в связи с разногласиями вокруг административно-территориальной реформы.

По ее словам, Касымалы Оморов выступал за то, чтобы вопрос объединения айыл окмоту решался с учетом мнения местных жителей. Будучи депутатом и председателем местного кенеша, он отказался передавать печать до урегулирования этого вопроса.

Женщина утверждает, что после этого ее отца доставили на допрос в Ала-Буку, где сотрудники ГКНБ избили его, предварительно надев на голову черный пакет.

«У него сломали ребра, одно из которых повредило легкое. После этого он оказался в больнице», — рассказала дочь погибшего.

По ее словам, позднее к отцу пришли сотрудники спецслужбы и предложили 50 тысяч сомов, а также содействие в назначении на должность директора школы, чтобы он покинул больницу.

Женщина также заявила, что после отказа ее отца выписываться в медицинское учреждение якобы поступил звонок с требованием прекратить его лечение.

Родственники перевезли мужчину в Ош, затем на лечение в Бишкек. Однако его состояние продолжало ухудшаться. По словам дочери, примерно через 6 месяцев после предполагаемого избиения он скончался.

Улбуу Касымалиева сообщила, что семья неоднократно обращалась в государственные органы, но добиться полноценного расследования не смогла.

Выслушав обращение, Садыр Жапаров поручил представителям Генеральной прокуратуры принять заявление женщины и проверить все изложенные обстоятельства.

«Выясните, кто из сотрудников ГКНБ его избивал, кто предлагал деньги, кто требовал выписать из больницы. Все тщательно расследуйте», — заявил президент.

Он также поручил установить, сколько времени прошло между предполагаемым избиением и смертью мужчины, изучить медицинские документы и доложить ему о результатах проверки.

При этом Жапаров отметил, что административно-территориальная реформа была государственным решением, однако разногласия следовало разрешать путем разъяснительной работы, а не применения силы.

По словам участников встречи, упомянутые сотрудники ГКНБ уже не работают на прежних должностях.

Официальных результатов расследования, подтверждающих причастность конкретных сотрудников спецслужбы к избиению и смерти Касымалы Оморова, на встрече представлено не было.

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