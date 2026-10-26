Чемпионат мира по борьбе. Амантур Исмаилов проведет схватку за бронзу
Спортсмен из Кыргызстана Амантур Исмаилов проведет схватку за бронзовую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Астане (Казахстан). Об этом сообщила федерация спортивной борьбы КР.
В весовой категории до 72 килограммов он одержал две победы над спортсменами из Турции и Китая, но затем уступил иранцу, который вышел в финал.
В утешительном турнире Амантур Исмаилов был сильнее представителя Швеции — 9:0.
За третье место кыргызстанец сегодня поборется с Мингияном Горяевым из России.
Сегодня три спортсмена из Кыргызстана, стартовавшие на ЧМ, проиграли в первых же схватках.
Напомним, кыргызстанец Акжол Махмудов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по греко-римской борьбе в Астане (Казахстан).