Всего 0,03 процента. Сколько финансовая зона «Тамчи» отдаст бюджету страны

В Кыргызстане установили размер отчислений в республиканский бюджет для управляющей компании специальной финансовой инвестиционной зоны «Тамчи». Он составит 0,03 процента от поступающих компании средств. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, такая ставка будет действовать в период технического запуска зоны «Тамчи» и до начала ее полноценного функционирования.

Таким образом, с каждого 1 миллиона сомов поступлений управляющая компания должна будет перечислять в республиканский бюджет 300 сомов, а со 100 миллионов сомов — 30 тысяч.

Управляющей компании рекомендовано учитывать установленную ставку при разработке и принятии документов, определяющих порядок расчета и перечисления средств в бюджет.

Напомним, специальная финансовая инвестиционная зона «Тамчи» создается в Кыргызстане с особым правовым режимом. Ее деятельность регулируется отдельным законом, предусматривающим специальные условия для реализации финансовых и инвестиционных проектов.