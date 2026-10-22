Apple покажет ноутбук MacBook Pro с OLED-экраном на секретной презентации

Корпорация Apple начала рассылать приглашения на очередную осеннюю презентацию. Об этом в своем аккаунте в X сообщил авторитетный инсайдер Марк Гурман.

Он отметил, что Apple разослала тайные приглашения для избранных представителей СМИ и популярных блогеров. Гостей собирают на презентацию 27 октября, которая пройдет в Лос-Анджелесе. Мероприятие имеет секретный статус — IT-гигант пока широко не афиширует его.

По информации специалиста, на презентации, которой Apple посвятит почти весь день, представят новое поколение компьютеров на процессорах семейства M6. В том числе представят новый ноутбук MacBook Pro, который получит сенсорный OLED-дисплей. Также Apple покажет другие компьютеры Mac и планшет iPad mini.

Корпорация провела уже две презентации продуктов этой осенью. 9 сентября компания анонсировала iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone Duo. 13 октября рассказала об устройствах для «умного» дома.