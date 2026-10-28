Apple представила новый персональный компьютер iMac и базовый MacBook Pro

Корпорация Apple представила новый 24-дюймовый персональный компьютер iMac и базовый 14-дюймовый ноутбур MacBook Pro. Оба устройства получили чип M6.

Визуально новинки похожи на прежние гаджеты — основные изменения произошли внутри. iMac переходит с процессора M4, а MacBook Pro получил M6 после M5, выпущенного в прошлом году.

Отмечается, что M6 делает iMac в пять раз быстрее предыдущей модели 2024 года в задачах искусственного интеллекта, а новый MacBook Pro на 30 процентов быстрее предшественника по графике.

Новые iMac и MacBook Pro также получили Bluetooth 6 и Wi-Fi 7, а ноутбук — более быструю зарядку. Предзаказы откроются сегодня, продажи начнутся 6 ноября. Стартовая цена iMac — 1 тысяча 499 долларов, MacBook Pro — 1 тысяча 999 долларов.

Ранее представлены обновленный iPad mini с новым экраном и защитой от воды. Корпорация провела уже две презентации продуктов этой осенью. 9 сентября компания анонсировала iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone Duo. 13 октября рассказала об устройствах для «умного» дома.