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5,03 триллиона долларов. Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира

16:22, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Рыночная капитализация корпорации Apple на конец октября составила 5,03 триллиона долларов. Для теперь уже бывшего лидера рынка — разработчика чипов Nvidia — этот показатель составил 4,93 триллиона долларов, отодвинув технологический гигант на второе место, пишет Bloomberg.

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Эксперты объясняют возвращение Apple титула самой дорогой компании опасениями инвесторов относительно вложений в искусственный интеллект: акции производителя iPhone кажутся им более надежным вложением.

Рыночная капитализация фирмы — это общая стоимость всего бизнеса на рынке, которая показывает, сколько инвесторы готовы за него заплатить в текущий момент. Капитализация меняется каждый день вместе с котировками акций на бирже и не равна балансовой стоимости имущества компании.

С начала 2026 года стоимость акций Apple выросла примерно на 27 процентов, обновив исторический максимум на уровне 351,73 доллара за бумагу. Рост поддерживается стабильно высокими финансовыми показателями и успешным глобальным запуском линейки iPhone Duo.

Капитализация ближайших преследователей двух лидеров из «Великолепной семерки» (семь ведущих технологических гигантов США) — Microsoft и Alphabet (Google) — находится в районе 3,8-3,9 триллиона долларов.

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