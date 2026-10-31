5,03 триллиона долларов. Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира

Рыночная капитализация корпорации Apple на конец октября составила 5,03 триллиона долларов. Для теперь уже бывшего лидера рынка — разработчика чипов Nvidia — этот показатель составил 4,93 триллиона долларов, отодвинув технологический гигант на второе место, пишет Bloomberg.

Эксперты объясняют возвращение Apple титула самой дорогой компании опасениями инвесторов относительно вложений в искусственный интеллект: акции производителя iPhone кажутся им более надежным вложением.

Рыночная капитализация фирмы — это общая стоимость всего бизнеса на рынке, которая показывает, сколько инвесторы готовы за него заплатить в текущий момент. Капитализация меняется каждый день вместе с котировками акций на бирже и не равна балансовой стоимости имущества компании.

С начала 2026 года стоимость акций Apple выросла примерно на 27 процентов, обновив исторический максимум на уровне 351,73 доллара за бумагу. Рост поддерживается стабильно высокими финансовыми показателями и успешным глобальным запуском линейки iPhone Duo.

Капитализация ближайших преследователей двух лидеров из «Великолепной семерки» (семь ведущих технологических гигантов США) — Microsoft и Alphabet (Google) — находится в районе 3,8-3,9 триллиона долларов.