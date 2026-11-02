Мировые гиганты отчитались о первых крупных доходах от внедрения ИИ

Крупнейшие корпорации мира начали получать реальную финансовую прибыль от многомиллиардных инвестиций в искусственный интеллект. Об этом сообщает CNBC.

Указано, что согласно предоставленным отчетам за третий квартал представители бизнеса заявили о значительном влиянии новых технологий на рентабельность.

Например, облачная выручка Google выросла более чем вдвое и достигла почти 31 миллиардов долларов. Финансовая группа Santander оценила экономический эффект от автоматизации за девять месяцев 2026 года в 194 миллиона евро.

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Об эффективных финансовых показателях также сообщили Novartis, Meta и Standard Chartered. Внедрение технологий искусственного интеллекта принесло значимые финансовые результаты и корпорациям Nvidia, Microsoft и Apple.

Эксперты отмечают, что глобальные корпоративные вложения в искусственный интеллект растут на фоне стремления мирового рынка к повышению эффективности.

По данным Стэнфордского университета, в 2025 году этот показатель достиг 581,7 миллиарда долларов, увеличившись на 130 процентов по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в текущем году только ведущие технологические гиганты потратят на развитие профильной инфраструктуры около 700 миллиардов долларов.