Антинаркотическая операция в странах ОДКБ: разоблачена 101 группировка

Подведены предварительные итоги антинаркотической операции «Канал-Каспийский маяк», которая проходила на территории государств — членов ОДКБ. В ней были задействованы правоохранительные структуры, пограничные и таможенные службы, органы государственной безопасности, подразделения финансовых разведок стран ОДКБ, а также наблюдатели — сотрудники правоохранительных органов Ирана и КНР, представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств — участников СНГ, ЦАРИКЦ, Управления ООН по наркотикам и преступности, сообщает пресс-служба МВД России.

Отмечается, что определены перекрытие каналов поступления наркотиков в зону ответственности ОДКБ, повышение эффективности противодействия наркотрафику на Транскаспийском международном транспортном маршруте, нейтрализация международных транснациональных наркогруппировок, ликвидация подпольных наркопроизводств, а также подрыв экономических основ наркобизнеса.

В операции было задействовано свыше 11 тысяч сотрудников профильных служб из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также Китая и Ирана.

Предпринятыми совместными мерами выявлено 790 наркопреступлений, в том числе 81 факт контрабанды, разоблачена 101 наркогруппировка. Зарегистрировано шесть фактов легализации наркодоходов. За совершение наркопреступлений задержано 376 лиц.

По предварительным данным, общими скоординированными действиями стран — членов ОДКБ и стран-наблюдателей из незаконного оборота изъято свыше 11,4 тонны подконтрольных веществ, в том числе порядка 11 тонн наркотических средств, 9,4 килограмма психотропных веществ, 23 килограмма сильнодействующих веществ и восемь тонн прекурсоров. Также изъято более 202 тысяч кустов наркосодержащих растений.

Выявлено 674 интернет-сайта, с помощь которых велось распространение запрещенной информации о наркотиках. Изъято 213 единиц огнестрельного оружия и более 1 тысячи 722 единиц боеприпасов, задержано 59 лиц, находящихся в розыске.

В ходе операции состоялся обмен передовыми практиками борьбы с трансграничным наркобизнесом.