Амбиции ведут страны к успеху. Глава NVIDIA впервые прибыл в Казахстан

Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг впервые прибыл в Казахстан. В международном центре искусственного интеллекта Alem. ai. прошла его встреча с министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жасланом Мадиевым.

Дженсен Хуанг заявил, что Казахстан стал первой страной, которую он посетил, где президент объявил о намерении превратить государство в ИИ-нацию.

«Это первая страна, которую я посетил, где президент объявил страну ИИ-нацией. В таком случае ИИ поможет вашей стране подняться на новый уровень. ИИ откроет новые возможности для ваших граждан, позволит компаниям конкурировать и расширяться на мировом рынке. ИИ преобразит ваше общество», — сказал он.

По мнению главы NVIDIA, искусственный интеллект и робототехника помогут Казахстану развивать экономику, а его гражданам и компаниям — эффективнее работать и осваивать новые направления.

Дженсен Хуанг считает, что главное условие для использования этих технологий — амбиции и стремление развиваться.

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Ранее сообщалось о планах создания в Казахстане масштабной инфраструктуры для развития искусственного интеллекта.

NVIDIA — это американская технологическая компания. Один из мировых лидеров в разработке графических процессоров (GPU) и систем на чипе (SoC). Ее разработки широко применяют в самых разных областях: видеоигры, профессиональная визуализация, высокопроизводительные вычисления (HPC) и искусственный интеллект.

Компания — один из главных поставщиков ускорителей для обучения сложных моделей ИИ, работы больших языковых моделей и задач машинного обучения.