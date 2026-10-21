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Министр: Кыргызстан начнет работу над АЭС только при полном согласии населения

14:34, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Кыргызстан начнет активную работу по строительству атомной электростанции только после того, как получит полное согласие населения. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков на заседании парламента.

Депутаты подняли вопрос о необходимости развития атомной энергетики и заявили, что КР не должна отставать от других стран.

«Строятся объекты, требующие большого количества энергии. Будущее — за атомными электростанциями. Мы не должны отставать от государств Центральной Азии, а должны двигаться вперед», — сказал нардеп Улан Примов.

Алтынбек Рысбеков согласился, что развитие атомной энергетики становится требованием времени. По его словам, Кыргызстан уже изучает международный опыт: в 2024 году две группы специалистов отправляли для ознакомления с работой атомных электростанций.

Министр отметил, что прежде всего необходимо проводить разъяснительную работу среди населения и обсуждать этот вопрос с гражданами.

 Активная работа над проектом начнется после достижения полного согласия общества.

«Также нам нужно начинать подготовку кадров. Эта отрасль для нас новая, поэтому собственных специалистов пока практически нет. Необходимо изучать опыт соседних стран. Они работают в этом направлении уже 10-15 лет и только сейчас переходят к строительству. У них есть крупные научные институты, а мы также разрабатываем планы по открытию факультетов и кафедр в технических университетах», — сообщил чиновник.

Напомним, госкорпорация «Росатом» заявила о готовности построить в КР атомные электростанции малой и средней мощности.

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