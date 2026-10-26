В Баткене строят более 4 тысяч ипотечных квартир

В Баткене Государственная ипотечная компания (ГИК) строит три многоэтажных дома, рассчитанных в общей сложности более чем на 4 тысячи квартир. Представители компании ответили на основные вопросы потенциальных жильцов о водоснабжении, канализации и электроснабжении.

Как сообщил представитель ГИК Акылбек Орозов, на участке площадью около 4 гектаров строят очистные сооружения для сточных вод мощностью 8 тысяч кубометров.

Для обеспечения домов питьевой водой на участке площадью 2 гектара возводят резервуар объемом 12 тысяч кубометров. Рядом также бурят четыре скважины. Объекты планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

Кроме того, для обеспечения электроснабжения предусмотрено строительство подстанции мощностью 35 мегаватт. Стоимость проекта составляет 228 миллионов сомов.

По сведениям ГИК, в Баткене в очереди на получение жилья по линии компании стоят около 3,5 тысячи человек. По мере приближения завершения строительства количество обращений растет.

По данным президента Садыра Жапарова, по линии Государственной ипотечной компании по всей стране ввели в эксплуатацию 9 тысяч 371 квартиру. В настоящее время ГИК строит более 83 тысяч квартир на 65 объектах в регионах Кыргызстана и Бишкеке.