Строительство 530 ипотечных квартир в Караколе завершится в ноябре

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев посетил жилой комплекс «Хан-Тенири» в Караколе, где ознакомился с ходом строительных работ второго этапа.

В настоящее время завершается строительство шести жилых блоков общей вместимостью 530 квартир. Полностью завершить строительные работы и подготовить объекты к вводу в эксплуатацию планируется в ноябре этого года.

Также Каныбек Туманбаев ознакомился с работой отдельно построенной котельной, предназначенной для теплоснабжения жилого комплекса, и получил информацию о ее мощности и технических возможностях.

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По итогам осмотра управляющий делами президента дал ответственным сотрудникам поручения завершить все работы качественно и в установленные сроки. Он подчеркнул необходимость строгого соблюдения строительных норм и требований, отметив, что после заселения жильцов в новые квартиры не должно возникать никаких проблем и неудобств.

Следует отметить, что в прошлом году в рамках первого этапа строительства жилого комплекса в эксплуатацию введены 420 квартир.

В целом проект жилого комплекса «Хан-Тенири» предусматривает строительство 3 тысяч 430 квартир в 69 жилых блоках. Кроме того, на территории комплекса запланировано возведение двух детских садов и одной школы.