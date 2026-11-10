В сентябре 2026 года на рынке недвижимости Кыргызстана проявилась ярко выраженная разнонаправленная динамика. В Бишкеке частные дома показали мощный восстановительный рост цены, а стоимость квартир сохранила стабильные позиции с небольшим плюсом. В Оше произошел существенный передел: сектор многоквартирного жилья пережил резкое ценовое падение, тогда как частные дома частично отыграли августовский обвал.

По данным Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии, изменения за девять месяцев показали:

Бишкек: Квартиры демонстрируют уверенный рост, подорожав на 5,34 процента с начала года. Жилые дома уменьшили отставание от январских пиков, но все еще находятся в минусе на 13,39 процента.

Ош: У квартир ощутимый спад — цена квадратного метра опустилась на 13,65 процента ниже январского показателя. Индивидуальные жилые дома, напротив, вышли в плюс на 9,36 процента.

Справка 24.kg Индекс цен на недвижимость — это показатель, отражающий динамику стоимости жилья в определенном регионе. Он позволяет отслеживать изменения на рынке, сравнивать цены с прошлыми периодами и прогнозировать тенденции. Индекс ежемесячно рассчитывает Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии на основе сделок купли-продажи жилья.

Что произошло с ценами в Бишкеке

Сентябрь заметно оживил рынок частных домов Бишкека, где цена за квадратный метр поднялась на 5,41 процента, прибавив почти 9 тысяч сомов за месяц. Столичные квартиры находятся на устойчивом плато: символический рост на 0,18 процента позволил ценнику закрепиться на уровне 1 тысячи 297,91 доллара США за квадратный метр.

Исторический пик стоимости квадратного метра для частного сектора Бишкека фиксировали в январе 2026 года (200 тысяч 29,67 сома), для многоквартирного жилья — в июне 2026 года (114 тысяч 650 сомов). Минимумы двухлетнего периода приходятся на начало 2025 года.

В итоге можно говорить о том, что многоквартирный фонд столицы сохраняет высокую устойчивость к внешним факторам, в то время как индивидуальный жилой сектор склонен к резким колебаниям, отыгрывая осенью летний провал.

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Ценовые качели Оша

Рынок Оша показал взаимный разворот сегментов. Стоимость квартир снизилась на 11,15 процента за месяц, опустившись до 74 тысячи 693,7 сома (854,13 доллара) за квадратный метр, что стало реакцией на накопившийся спад покупательской активности. Одной из причин такого поведения называют ввод новых жилых комплексов Государственной ипотечной компанией.

В то же время частные дома совершили резкий скачок вверх на 21,86 процента, восстановившись после августовского падения.

Стоимость квартир достигла максимума в мае 2026 года (88 тысяч 332,4 за квадрат), жилые дома удерживали максимальные отметки в начале 2025 года. Сентябрьская стоимость по квартирам (74 тысячи 693,7 сома) стала самой низкой за весь 2026 год.

Сектор многоэтажного жилья в Оше вошел в фазу ценовой коррекции, о которой ранее предупреждали эксперты, на фоне снижения количества сделок купли-продажи.

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Что можно ожидать по ценам в ближайшее время

Сентябрьские показатели подтверждают прохождение рынком Оша фазы охлаждения по квартирам, продавцы которых вынуждены снижать ценники для привлечения покупателей. В Бишкеке спрос остается сбалансированным с акцентом на ликвидные объекты. В ближайшее время ожидается сохранение текущих позиций по квартирам в Бишкеке и стабилизация цен на частный сектор в Оше.

Эксперты обратили внимание на то, что номинальный рост цен в Бишкеке уже ниже годовой инфляции (около 12 процентов). Это может говорить о начале скрытого охлаждения столичного рынка.

Прогноз по типам жилья на конец осени

Советский фонд (104, 105, 308 серии) Бишкека: Прогнозируется дальнейшее снижение спроса и цен в реальном выражении. Покупатели все чаще отказываются от вторички советских времен в пользу свежих объектов.

Новостройки (вторичный рынок) Бишкека: Продажи выросли на 25,5 процента. Аналитики ожидают, что к концу осени девелоперы и владельцы новых квартир удержат цены благодаря высокому спросу, но сильного роста в долларовом эквиваленте не будет из-за высокой конкуренции между жилыми комплексами.

Квартиры в Оше: Прогнозы аналитиков об августовской и сентябрьской коррекции полностью подтвердились. После выхода на пик во II квартале, в сентябре средняя цена квадратного метра квартир в Оше просела. Эксперты ожидают, что осенью рынок южной столицы продолжит пребывать в фазе «притирания» цен: продавцам придется делать скидки, чтобы активизировать упавший спрос.

Позитивные прогнозы по объемам переводов трудовых мигрантов из России во второй половине 2026 года служат главным поддерживающим фактором для рынка Оша и регионов.

Высокие коммерческие ставки по ипотеке (17–21 процента) продолжают ограничивать покупку жилья в кредит, перенаправляя основной поток покупателей на льготные государственные программы или рассрочки от застройщиков.