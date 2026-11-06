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24.kg

Адвокат Тилекмата Куренова заявила о превышении срока его содержания под стражей

15:08, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Адвокат Тилекмата Куренова Асель Аргымбаева заявила, что срок содержания активиста под стражей истек 10 октября. По ее словам, защита четырежды обращала внимание суда на превышение установленного законом срока, однако обвиняемый до сих пор остается в СИЗО. Таким образом суд нарушает закон, уверена Аргымбаева.

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Сегодня в Ленинском районном суде Бишкека прошло очередное заседание по делу Куренова. По словам Аргымбаевой, сейчас суд допрашивает свидетелей. Следующее заседание назначено на 10 ноября.

В беседе с 24.kg юрист напомнила, что Куренова задержали 19 апреля 2025 года. В тот же день его доставили из Объединенных Арабских Эмиратов в Кыргызстан. Дело поступило в Ленинский районный суд 10 октября 2025 года.

По словам Аргымбаевой, согласно части 3 и 4 статьи 303 УК КР, после поступления дела в суд срок содержания подсудимого под стражей может продлеваться каждый раз на срок до двух месяцев, но в общей сложности не более чем на один год.

По истечении этого срока продление не допускается, а подсудимый подлежит немедленному освобождению.

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Напомним, Тилекмат Куренов обвиняется в публичных призывах к насильственному захвату власти. Ранее в ГКНБ заявляли, что, находясь за пределами Кыргызстана, он вместе с сообщниками публиковал в социальных сетях посты и видеообращения с призывами к организации массовых беспорядков и последующей попытке насильственного захвата власти.

19 апреля 2025 года спецслужба сообщила о задержании Куренова в ОАЭ и его доставке в Кыргызстан. 21 апреля Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. С тех пор он находится в СИЗО.

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