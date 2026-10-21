Суд отказался отпустить активиста Тилекмата Куренова под домашний арест

Сегодня, 21 октября, Ленинский районный суд Бишкека отклонил ходатайство об освобождении из-под стражи активиста Тилекмата Кудайберген уулу (Куренов) под домашний арест.

Адвокат Асель Аргынбаева напомнила, что согласно законодательству подозреваемого могут содержать в следственном изоляторе не более одного года, и попросила суд освободить его под обязательство о невыезде.

По словам адвоката, дело Кудайберген уулу находится на рассмотрении суда уже один год и 11 дней.

Судья отклонил ходатайство, а следующее заседание назначил на 30 октября. Судебное заседание, запланированное на 21 октября, было перенесено в связи с неявкой экспертов.

Напомним, Тилекмата Кудайберген уулу задержали в апреле 2025 года в ОАЭ. После его экстрадировали в Кыргызстан. По данным ГКНБ, активист подозревается в совершении ряда тяжких преступлений против конституционного строя страны. Ранее, в январе 2024 года, кыргызские власти заочно обвинили его в подготовке государственного переворота и объявили в международный розыск. С момента задержания он содержится под стражей.