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24.kg

5 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

18:30, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1

Бишкек

  • 9.30-13.00 — отрезки улицы Фирсова, переулка Сулюктинского;
  • 9.30-14.00 — 6-й микрорайон, дома 5, 6, 7, 7/1, 8;
  • 13.00-15.00 — 8-й микрорайон, дома 28, 29, 30а, 30б, 30в, 31в;
  • 13.00-17.00 — отрезки улицы Фирсова, переулков Енисейского, Новостроевского, улица Токтоналиева, дом 16;
  • 14.30-16.30 — 6-й микрорайон, дом 19;
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Московской, Логвиненко;
  • 9.00-13.00 — улица Токтоналиева, дом 26;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Гагарина, Каркыра, Арпа), отрезки улиц Кочкорской, Матыева, Щорса, Красной, Туюкской, Ногина, Розы Люксембург, Тыныбекова, Гагарина, Садырбаева, Термечикова, переулков Бегового, Верхнего, Волжского, Баррикадного, Лазурного, жилмассив «Сары-Озон» (улицы Санжыра, Арашан, Достук, Чатыр-Кол, Кут, Манас, Биримдик, Ак-Шоола, Бай-Суу, Мурас), села Васильевка (улицы Октябрьская, Верхняя, Набережная, Комсомольская, Юбилейная, Иманбека, Айбаш, Шаршеналиева, Фрунзе, Солто-Ата, Западная, Восточная), Виноградное (улицы Ленина, Лермонтова, Крупской, Чуйская, Школьная, Токтогула, Чернышевского, 6-й Распред, Алма-Атинская, Спортивная, Советская, Казиева, Участок, Суймоналиева, Проектируемая), Полевое (улицы Садовая, Полевая, Озерная, Прудная, Центральная), Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, переулок Молодежный, жилмассив «Ынтымак», СПК «Гидрогеолог», улица Новостройка, садовое товарищество «Жазуучу»), Таш-Добо (улица Дачная), Кок-Жар (улицы Салкын, Майрам, Кыял);
  • 9.00-14.00 — село Маевка (улица МТФ-2);
  • 9.00-18.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц 9 Января, Брестской;
  • 11.00-16.00 — жилмассив «Дордой» (от дома 1д до 868/1).
2

Чуйская область

Жайылский РЭС

  • 13.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Садовая, Ильича, Некрасова);
  • 9.00-17.00 — села Ново-Николаевка (улицы Энгельса, Бедного), Полтавка (улица Октябрьская), Суусамыр (участок «Кара-Кол»).

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Туз, Социалчи (улицы Джакыпова, Токтогула, Шопокова);
  • 10.00-17.00 — село Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Восточная, Молодежная, Арли Есеза, Фрунзе, Хавазова, промзона).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Ворошилова, Мамайская, Центральная), Беловодское (улицы Фрунзе, Крупской, Северная, Красноармейская, Тулебердиева, Рябова, Украинская), Сретенка (улицы Восточная, Ленина, Центральная).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Келечек (улицы Центральная, Набережная), Озерное;
  • 9.00-16.00 — село Вознесеновка.

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джанги-Джер (улицы Советская, Южная, Юбилейная, Джамбулатова, Алиева, Оторова, Симроуд, Молодой Гвардии, Первомайская, Ленина, Апасова, Бектоо, Мира, Солодовникова, детский сад), Шалта (улицы Иманалы, Боромбаева, Шабданалы, Осмона, Ленина, Шопокова, Комсомольская, Раимбаева, Алмалу, МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова, школа, детский сад), город Шопоков (улицы Вокзальная, Железнодорожная), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова), села Сокулук (улицы Разная, 2-я Плотина, ОсОО «Евразийская птицефабрика», водоканал), Кожомкул (улица Полярная), Новопавловка (улицы Деповская, Проектируемая, Усупбаева, жилмассив «Тынчтык», улицы Крупской, Лавровых, Фрунзе);
  • 9.00-12.00 — село Новопавловка (улицы Крупской, Школьная, Проектируемая);
  • 12.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Лавровых, Пушкина, Степная, Гагарина, Гоголя, Кирова, Проектируемая, Фрунзе).

Чуйский РЭС

  • 9.00-21.00 — села Кегети, Акматбек, Чапай, лесхоз «Ак-Бешим», три канала, село Арпатектор, ущелья Кегети, Белсаз;
  • 9.00-17.00 — Токмок (1-й микрорайон, дом 11, улицы Ленина, Родниковая).

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Советское (улица Комплексная), Ивановка (улицы Фрунзенская, Западная).
3

Нарынская область

  • 9.00-18.00 — села Сейил-Булак, Кенеш, Алыш, Доболу;
  • 9.00-17.00 — Нарын (район Кирпичный, нефтебаза (в восточном направлении, сторона реки Нарын), старый РТС (в восточном направлении, горная сторона, улица Жусупова).

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