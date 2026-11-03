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24.kg

4 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

18:30, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1

Бишкек

  • 9.30-14.00 — улица Байтика Баатыра, дом1/4;
  • 9.30-16.00 — улица Пархоменко;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Мусы Джалиля, Целиноградской, проспекта Жибек Жолу;
  • 14.00-16.30 — 8-й микрорайон, дома 12, 12/1;
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Алыкулова, Астраханской;
  • 9.00-14.00 — улица Токтоналиева, дом 24, село Арашан (улица Акматова);
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Курчатова, отрезки улиц Абдраева, Обской, Жамгырчинова, Патриса Лумумбы, проспекта Дэн Сяопина, жилмассив «Киргизия-1» (улицы Восточная, Самойленко, Волоколамская, Мостовая, проспект Чингиза Айтматова), село Нижняя Ала-Арча (улицы Панфилова, Кыргызская, Коллекторная, переулок Школьный), жилмассив «Эне-Сай» (улицы Эне-Сай 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я), села Восток (улицы 60 лет Кыргызстана, Береговая, Западная, Карла Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя), Васильевка (улицы Солто-Ата, Верхняя Ат-Баши, Шаршеналиева, Фрунзе, Комсомольская, контур № № 430, 569, 580, улицы Октябрьская, МТФ, переулок Больничный), Берлик (улицы Фабричная, Токтогула, Лесная, Жумалы, Новая), Бирдик (улица Сыдыкбека);
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Колмо».
2

Чуйская область

Жайылский РЭС

  • 9.00-13.00 — город Кара-Балта (улица Космическая);
  • 13.00-16.30 — село Алексеевка (улица Кавказская);
  • 13.00-17.00 — села Петропавловка (улица Ленина), Новониколаевка (улица Энгельса);
  • 9.00-17.00 — село Суусамыр (участок «Зерноток»).

Кеминский РЭС

  • 9.00-12.00 — село Жел-Арык;
  • 9.00-17.00 — села Дорожное, Торт-Кул (улица Северная).

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сары-Жон, Ленинское, Жайылма, Туз (улицы Максутбаева, Чекирова, Гагарина, Мусаходжоева), Социалчи (улицы Казабаева, Джакыпова, Токтогула, Шолохова).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Чернышевского), Александровка (улица Восточная), Темен-Суу (улица Красноармейская), Сретенка (улица Восточная).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Вознесеновка (улица Центральная), Кум-Арык (улица Турсумат), Панфиловка (улица Кокоева, Шейшеналиева, Шопокова, Жакыпбекова, Юбилейная, Центральная, Гагарина, Калинина).

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Кирова, Жаштык, 8 Марта, Южная, Вишневая, Луговая, Железнодорожная, Речная, Ленинградская, Солнечная, Полевая, Победы, Московская, переулки Железнодорожный, Кирова), город Шопоков (улицы Полевая, Вокзальная, Железнодорожная, переулок Железнодорожный), поселок Южный (улица Гагарина, скважина), село Джанги-Джер (улицы Чингиза Айтматова, Фрунзе, Зеленая, Мин-Бай, жилмассив «Ынтымак»), поселок Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая), села Кожомкул (улицы Дружба, Южная, Степная, Северная, Полярная, Западная, Крупская, Пионерская, Комсомольская, Шевченко, Колхозная, Первомайская, Октябрьская, Школьная, МТФ, Койчиева, Найзабекова, Наскеева, Разная, тупик Красноармейский), Орок (улицы Бугорная, Октябрьская, Коновалова, Раманкула, Проектируемая), Первомайское (улицы Береговая, Спортивная, Ленина, Калинина, Тимирязева, Чмыря, Комсомольская, Восточная, Мичурина, Первомайская, Пионерская, школа КОСС, детский сад «Алтын-Уя»), Романовка (улицы МТФ, Гагарина общежитие, улица Разная), Гавриловка (кошара), совхоз Фрунзе (улицы Фрунзенская, Проектируемая, Восточная, Карасуйская, Западная, Южная, Объездная, Животноводство), село Новопавловка (улицы Панфилова, Таласская, Армейская, Баетова, Досиева, Ключевая, Заводская, Крупская, Гагарина, Северная, Строительная, Степная, Токтогула, Мира, Алимжан-Ата, Проектируемая, Терек-Суу, Кустанайская, Кудайберген-13, контур № 439, жилмассивы «Кудайберген», «Поле-Чудес», улицы Азия Ордо, Ай Кол, Гоголя, Достук, Дуйшенбиева, Алтын-Ордо, Семиз Кол, Чон-Арык, Эне-Сай, Адилет, Баян, Жаштык, Сары Озон, Сулайман-Тоо, Жангир уулу Аппаза, Керемет, Керме-Тоо, Ак-Шоола, Маматемин-Ата, Нур Заман, Хан-Тенери, Улар Тоо, Манаса, переулок Манас, жилмассив «Алтын-Ордо», улицы Гоголя, Алтын-Казык, Жетиген, МТФ-2, Аби-Ордо, Акиш уулу Темирбека, Кожомкула, Фрунзе, Кирова, Учительская, Переулок-1, Линия-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13);
  • 3.00-17.00 — село Асылбаш (улицы Доолот, Майтан, Сурабалды).

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмок (улицы Верхняя Луговая, Курчатова, Жантаева, Чапаева, Комсомольская, Кропоткина, Красная, Пионерская, Неделина, Куренкеева, Айни, Зеленая, Саадаева, Ленина, Нижняя Луговая, Охотничья, Вальцовая, Громова, Тюленина, Набережная).

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Советское (улица Комплексная);
  • 9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Токмакская, Лермонтова).
3

Нарынская область

  • 10.00-17.00 — село Оттук;
  • 9.00-18.00 — села Жан-Булак, Сары-Булун, Дунгуромо, Ак-Кол, Орнок;
  • 9.00-12.00 — город Нарын (автозарядная станция);
  • 13.00-17.00 — город Нарын (улицы Сагынбай Орозбакова, дома 19-21, мэрия);
  • 9.00-17.00 — села Кочкор, Тендик, участок «Кара-Жылга».

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