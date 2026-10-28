30 мегаватт майнерам, а населению не хватает света. Что ответил президент?

Майнинг-ферма на «Камбар-Ате-2» через 2–3 года полностью перейдет в собственность Национальной электрической сети Кыргызстана (НЭСК). Об этом президент Садыр Жапаров заявил в интервью Super.kg.

Главе государства задали вопрос, почему в условиях энергетического кризиса 30 мегаватт мощности Камбаратинской ГЭС-2 используются для майнинга, а не направляются потребителям.

Президент объяснил, что установленная мощность первого агрегата станции составляет 120 мегаватт, однако долгое время в энергосистему удавалось передавать только 90 мегаватт.

По его словам, причиной стали устаревшие линии электропередачи и трансформаторное оборудование, не позволявшие передавать всю вырабатываемую мощность.

Чтобы использовать оставшиеся 30 мегаватт, власти предложили инвестору построить непосредственно на территории ГЭС майнинг-ферму.

«Мы сами попросили его построить ферму, чтобы он покупал мощность, которая не использовалась 15 лет», — пояснил Жапаров.

По утверждению президента, инвестор согласился на условие, согласно которому после окупаемости проекта за 4–5 лет майнинг-ферма безвозмездно перейдет государству.

С момента запуска проекта прошло два года. Жапаров заявил, что еще через 2–3 года объект полностью передадут НЭСК.

Президент также рассказал о модернизации энергетической инфраструктуры, проведенной при участии компании Алексея Ширшова и его партнеров.

По его словам, дополнительно были выполнены работы на общую сумму 715 миллионов 505 тысяч сомов:

установлены два новых автотрансформатора на Курпсайской ГЭС — 271 миллион 549 тысяч сомов;

реконструирована подстанция «Камбар-Аты» — 318 миллионов 794 тысячи сомов;

заменены провода на 36 километрах линии электропередачи напряжением 110 киловольт — 125 миллионов 161 тысяча сомов.

Как заявил Жапаров, благодаря проведенным работам с апреля по сентябрь появилась возможность передавать потребителям все 120 мегаватт мощности «Камбар-Аты-2». В остальные месяцы из-за снижения водности реки доступная мощность составляет около 90 мегаватт.

Президент также сообщил, что в Кыргызстане работают только две майнинг-фермы — на «Камбар-Ате-2» и в Кемине.

По его словам, объект в Кемине использует импортируемую электроэнергию из России и Казахстана. В зимний период его работу могут приостанавливать, чтобы перенаправлять электричество населению.

Новые разрешения на создание майнинг-ферм пока не выдаются из-за дефицита электроэнергии.

Кроме того, Жапаров заявил, что до конца 2026 года власти рассчитывают полностью погасить задолженность НЭСК, которая до 2020 года достигла 137 миллиардов сомов.

По утверждению главы государства, за последние пять лет удалось существенно сократить долговую нагрузку энергетического сектора.