3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 9.30-14.00 — 8-й микрорайон, дома 8/1, 11/1, 9, 10, 15, 14;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Буденного, Фрунзе;
- 9.30-17.30 — село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Рысмендиева, Южная, дома 262, 264, Лесхозная);
- 13.00-15.00 — 8-й микрорайон, дома 3, 11;
- 15.00-16.00 — 8-й микрорайон, дома 16, 17, 18, 19, 20;
- 9.00-12.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улица Самойленко);
- 9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Торугарт, Карагыр-Ата, Кок-Бел);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Корейской, Месароша, Дэн Сяопина, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Чортекова, Камбар-Ата, Алты-Тутун, Кривоносова, Муромская, Проектируемая, Нур-Эл, Жылга-Сай, Куюковой, Эркиндик), «Калыс-Ордо» (улицы 4-я, 5-я Калыс-Ордо), «Алга-Элим», «84га”(улицы 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я), села Карла Маркса (улицы Герцена, Школьная, Крылова, Лермонтова), Аламедин (улицы Полевая, Заводская, Гагарина, Маяковского, Первомайская, Молодежная, Пионерская, Панфилова, Максима Горького, тупик Заводской), Дачное (улица Ломоносова);
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Кузбасской, Черноморской;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Ынтымак 5-я, 6-я, 7-я, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-13, Чуй-16, Чуй-17, Чуй-18, Чуй-19, Чуй-20, Чуй-21, Чуй-22, Чуй-39, Чуй-40, Чуй-41, Чуй-42, Чуй-43, Чуй-44, Чуй-45, Чуй-46, Чуй-47);
- 11.00-17.00 — жилмассив «Аска-Таш» (улицы Месароша, Профсоюзная);
- 9.00-14.00 — село Кой-Таш (улицы Аблесова, Проектируемая, Кой-Таш, Бектенова, Новостройка, переулок Новый).
2
Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — город Кара-Балта (переулок Веселый);
- 9.00-17.00 — села Новониколаевка (улицы Энгельса, Новосельская), Петропавловка (улицы Шевченко, Ленина), Суусамыр (участок «Зерноток»).
Кеминский РЭС
- 9.00-16.00 — урочище Саз-Булак (кошара);
- 9.00-17.00 — город Орловка (улицы Ленина, Кудряшова, Арычная, Веселая Победы), село Тар-Суу (улица Чункелеева).
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Белинская, Советская, Новолинейная), Чон-Далы (улица Марса).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Фрунзе), Александровка (улицы Гагарина, Калимова, Западная, Чапаева, Крупская, верхняя зона от Крупской до Татарской), Ак-Суу (улицы Карпова, Карла Маркса, Космическая, Железнодорожная, Крупская, Пионерская, Базарная, Шолохова, Набережная, Баетова, Киевская, Кирова, Нижняя Ленинская, Ломоносова, Вокзальная, Ленинградская, Панфилова), Сретенка (улица Первомайская), Бала-Айылчи, Мураке, Сыйдалы, Кепер-Арык.
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Тилебалиева, Центральная, Октябрьская, Заречная, Первомайская, Джапаркулова, Южная), Бухара (улица Исаева).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — село Шалта (улицы Иманалы, Боромбаева, Шабданалы, Осмона, Ленина, Шопокова, Комсомольская, Раимбаева, Алмалу, МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова, школа, детский сад), город Шопоков (улицы Вокзальная, Железнодорожная), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова), села Сокулук (улицы Разная, 2-я платина ОсОО «Евразийская Птицефабрика», улицы Ленина, Комсомольская, Мира, Ала-Арчинская, Лесная, Достук, Полярная, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Иссык-Кульская, Пионерская, Спортивная, Северная, Восточная, Ленинградская, переулки Северный, спецшкола-интернат для детей с тяжелым развитием речи), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебек уулу Назар, Табышалиева, Бекбоева, Яккупбаева, Жылжымышева, Бекнияза, Билалы, Жумабаева, Жыламыш, Заречная, Ибраимова, Кулова, Абакира, Советская, школа имени Абдылдаевой, детский сад «Алтын-Уя»), Токбай (школа имени Марии Суранчиевой), Нижне-Чуйское (улицы МТФ, Гагарина, соцгородок, улицы Барак-Интернат, Аэродромная, Коммунистический, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, переулок Зеленый, улицы Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская, школа № 1, детский сад, административное здание айыл окмоту), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 Лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная), села Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая), село Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная, школа № 2), поселок Восточный (школа имени Шерматова).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмок (улицы Шамшы, Амбулаторная), села Жаны-Чек, Жаны-Турмуш, Сайлык.
Иссык-Атинская РЭС
- 9.00-18.00 — село Чолпон (улицы Токтогулова, Лайлиева, Западная, Кычан, Новая, Орозалиева, Садовая, Кадыралиева Садыбапаса, кошары);
- 9.00-17.00 — село Советское (улицы Западная, Советское, переулок Западный).
3
Нарынская область
- 10.00-17.00 — село Оттук;
- 9.00-18.00 — село Шоро.