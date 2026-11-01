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2 ноября: где в Бишкеке отключат свет

18:30, 01 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

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Бишкек

  • 9.30-17.00 — улицы Скрябина, Матросова, Медерова;
  • 9.30-12.00 — жилмассив «Алтын-Ордо»;
  • 13.00-15.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Учкун-2» (улица Кайынды);
  • 9.30-12.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Арчалы, Путейская);
  • 11.00-14.30 — жилмассив «Учкун» (улицы Огонбаева, Жабинова);
  • 15.00-17.00 — жилмассив «Учкун-2» (улица Жабинова);
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кожожаш, Молдо-Нияз, Казыбек, Ай-Кочо, Алыкулова, Кырк-Чоро, Хан-Тенгри, Саадак, Жетиген, Камбаркан, От-Араба), улицы Абаканская, Железнодорожная, Бейшеналиевой, Кулиева, Токтогула, Киевская, Токтоналиева, дома 22, 28, Ветеринарная, дом 26, жилмассив «Нур» (улицы 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я Линия, Айманбетова), села Маевка (улица МТФ-2, участок № 820, контуры № 889, 818, 885), Нижняя Ала-Арча (улица Киргизская, контур № 815, участок № 2), Кок-Жар, жилмассив «24 га» (улицы Чокморова, Новостройка, контур 254, улицы Иманбек уулу Акылбека, Ахметова, Чингиза Айтматова), село Беш-Кунгей (улица Чон-Багыш);
  • 11.00-17.00 — жилмассив «Аска-Таш» (улицы Месароша, Профсоюзная, новостройка);
  • 9.00-15.00 — улица Осмонкула, жилмассив «Кайынды» (улица Керамическая);
  • 9.00-18.00 — село Пригородное (улица Юбилейная).

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