Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 августа

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Досалы Эсеналиев назначен руководителем аппарата президента КР.

Ранее он был первым заместителем руководителя аппарата президента.

Фото из Интернета. Досалы Эсеналиев родился 11 апреля 1965 года в селе Кок-Серек Джалал-Абадской области. Окончил Кыргызский государственный университет по специальности «историк, преподаватель истории и обществоведения».

1992-1993 — Министерство образования и науки, помощник министра;

1993-1994 — Центр стратегических исследований, старший референт;

1994-1997 — фонд «Сорос — Кыргызстан», менеджер;

1997-1999 — Проект ПРООН «Устойчивое человеческое развитие», старший эксперт;

1999-2001 — администрация президента КР, пресс-служба, эксперт;

2001-2003 — проект Всемирного банка «Институционная поддержка НССБ», специалист по связям с общественностью и СМИ;

2003-2008 — руководитель пресс-службы президента КР;

2008-2009 — заместитель руководителя администрации президента КР;

2009-2010 — полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше, руководитель службы по связям с Жогорку Кенешем;

2010-2012 — председатель исполнительного комитета партии «Республика»;

2014-2016 — руководитель исполнительного комитета партии «Бир Бол»;

2016-2018 — председатель Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций.

Алмаз Кененбаев назначен первым заместителем руководителя аппарата президента.

Он пришел вместо Досалы Эсеналиева.

Алмаз Кененбаев родился в 1976 году в Иссык-Кульской области. Окончил КГНУ по специальности «бухучет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» и «юрист», магистратуру в АГУП КР по специальности «менеджмент». С 2012 года — депутат Бишкекского городского кенеша, был лидером фракции СДПК, избирался лидером коалиции большинства БГК и его председателем.

Балбак Тулобаев назначен и.о. руководителя аппарата мэрии Бишкека.

Бывший руководитель аппарата Адылбек Садыков на прошлой неделе написал заявление об уходе.

Родился 21 сентября 1972 года в селе Кол-Тор Тонского района. Окончил факультет лесного хозяйства по специальности «инженер лесного хозяйства» в Стамбульском университете (Турция), отделение агроэкологии в Кыргызском аграрном университете имени К.Скрябина (инженер-эколог), отделение менеджмента в Академии управления при президенте КР.

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1997-2000 — помощник директора Государственного агентства по лесному хозяйству;2000-2004 — старший консультант в комитете по развитию промышленности и бизнеса Жогорку Кенеша;2004-2010 — работа в Управлении делами президента КР в должности советника, помощника, начальника отдела, заместителя управляющего делами, первого заместителя управляющего делами президента;2010-2013 — политический обозреватель, главный редактор газеты «Айат»;С 2013-го являлся советником, членом совета директоров, заместителем президента многопрофильной компании «Аю холдинг».

Напомним, пятнадцатым по счету мэром Бишкека стал Азиз Суракматов. За его кандидатуру проголосовали 43 депутата, один выступил против.

Алмаз Бакетаев стал и.о. первого вице-мэра Бишкека.

Он будет курировать экономику и финансы.

Предыдущего первого вице-мэра Рената Макенова задержал 7 июля ГКНБ в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков.

Фото из Интернета. Алмаз Бакетаев родился 20 января 1971 года в Таласе. Окончил Фрунзенский политехнический институт, Институт переподготовки и повышения квалификации кадров Кыргызского государственного национального университета.

Трудовая деятельность началась в 1994 году с должности инспектора-программиста в Управлении налоговой полиции по Таласской области.

С 2000 года работал в Министерстве финансов;

2005 — завотделом в Чуйском областном региональном отделении казначейства;

2005–2010 — завотделом в Бишкекском городском отделении казначейства;

2010 — заместитель главы Ленинской районной администрации мэрии Бишкека;

2010–2012 — заместитель начальника Управления реализации бюджетной политики Министерства финансов;

2012–2013 — начальник Управления планирования расходов отраслей экономики Министерства финансов;

2013 — и.о. статс-секретаря Министерства финансов;

2013-2018 — заместитель министра финансов, с мая 2015 года возглавлял Центральное казначейство.

Рысбек Сарпашев назначен вице-мэром Бишкека.

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Он будет курировать жилищно-коммунальное хозяйство.

Рысбек Сарпашев занял пост, который накануне покинул Эркин Исаков.

Новый вице-мэр до назначения работал директором муниципального предприятия «Тазалык» при мэрии Бишкека.

Мурадин Тешебаев назначен руководителем аппарата полномочного представительства правительства в Ошской области.

Ранее он занимал должность заместителя заведующего отделом экономики и инвестиций аппарата правительства КР.

Родился 7 октября 1973 года в селе Кара-Тай Кара-Суйского района. Окончил Ошский технологический университет по специальности «инженер-технолог».

Трудовую деятельность начал в 1995 году швейцаром в гостинице «Ош». С 2004-го работал в госадминистрации Ошской области.

Алдаярбек Тойгоналиев возглавил Фонд развития Иссык-Кульской области.

Предыдущий глава фонда Алмазбек Осмонов, назначенный в январе этого года, написал заявление по собственному желанию.

Алдаярбек Тойгоналиев родился 17 сентября 1957 года в селе Боз-Булун Иссык-Кульской области. Окончил Кыргызский архитектурно-строительный институт по специальности «инженер-строитель».

До назначения в 2015-2017 годах был начальником Иссык-Кульского областного управления капитального строительства Госстроя.

О кадровых перестановках с 6 по 10 августа читайте здесь.