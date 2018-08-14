В Бишкеке вице-мэр Эркинбек Исаков уволился по собственному желанию

Вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию об этом 24.kg подтвердил и.о. руководителя аппарата мэрии Балбак Тулобаев.

«Вместо него назначили Рысбека Сарпашева, директора МП «Тазалык», — сообщил он.

Причину, по которой вице-мэр решил уволиться, руководитель аппарата не назвал. Эркинбек Исаков для комментариев пока недоступен.

Напомним, сегодня премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев представил коллективу мэрии Бишкека избранного главу столицы Азиза Суракматова.

Выборы мэра состоялись 8 августа. Всего в Бишкекском городском кенеше 45 депутатов, из них присутствовали 44. Мэром избран Азиз Суракматов. За его кандидатуру проголосовали 43 депутата, один выступил против.