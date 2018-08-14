16:45
USD 68.96
EUR 78.50
RUB 1.01
Власть

В Бишкеке вице-мэр Эркинбек Исаков уволился по собственному желанию

Вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию об этом 24.kg подтвердил и.о. руководителя аппарата мэрии Балбак Тулобаев.

«Вместо него назначили Рысбека Сарпашева, директора МП «Тазалык», — сообщил он.

Причину, по которой вице-мэр решил уволиться, руководитель аппарата не назвал. Эркинбек Исаков для комментариев пока недоступен.

Напомним, сегодня премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев представил коллективу мэрии Бишкека избранного главу столицы Азиза Суракматова.

Выборы мэра состоялись 8 августа. Всего в Бишкекском городском кенеше 45 депутатов, из них присутствовали 44. Мэром избран Азиз Суракматов. За его кандидатуру проголосовали 43 депутата, один выступил против.
Ссылка:
просмотров: 1173
Версия для печати
Материалы по теме
Активисты, школы, дороги. С чего начнет работу новое руководство мэрии Бишкека
Чего ждут горожане от нового мэра Бишкека? Опрос
На каком основании мэрия продает чердаки и подвалы жилых домов? Юристы выясняют
Будьте осторожны! Возле «Белого дома» арык проложен посреди тротуара
Жара не помеха. Уборка и благоустройство столицы продолжаются в штатном режиме
Сообщить о проблеме напрямую чиновникам могут жители Бишкека (телефоны)
На что жалуются горожане, рассказали в колл-центре мэрии Бишкека
Праздник детства в Бишкеке. Мэрия предлагает не только веселиться, но и учиться
Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу на 1 июня
Попытка номер пять. Мэрия вновь решила купить часы с позолотой
Популярные новости
Стало известно, кого Азиз Суракматов назначит главой аппарата мэрии Бишкека Стало известно, кого Азиз Суракматов назначит главой аппарата мэрии Бишкека
Руководителя аппарата правительства Кыргызстана отправили в&nbsp;отставку Руководителя аппарата правительства Кыргызстана отправили в отставку
Мэром Бишкека избран Азиз Суракматов Мэром Бишкека избран Азиз Суракматов
Президент Кыргызстана обозначил страны-партнеры Президент Кыргызстана обозначил страны-партнеры
Бизнес
20&nbsp;лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела 20 лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела
Как купить смартфон в&nbsp;рассрочку и&nbsp;не&nbsp;переплатить? Как купить смартфон в рассрочку и не переплатить?
Смотрите культовые сериалы планеты на&nbsp;вашем смартфоне Смотрите культовые сериалы планеты на вашем смартфоне
Еще две недели в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; действует акция по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам Еще две недели в «Бакай Банке» действует акция по снижению ставок по кредитам