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Власть

Первые решения Азиза Суракматова. Назначен и.о. первого вице-мэра Бишкека

из Интернета
Фото из Интернета. Первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев

И.о. первого вице-мэра Бишкека решением нового градоначальника Азиза Суракматова назначен теперь уже бывший заместитель министра финансов Кыргызстана — директор Центрального казначейства Алмаз Бакетаев. Об этом 24.kg сообщили в муниципалитете.

Вновь назначенный первый вице-мэр столицы сегодня представлен аппарату мэрии. Алмаз Бакетаев будет курировать экономику и финансы.

Алмаз Бакетаев родился 20 января 1971 года в городе Таласе. В 1993-м окончил Фрунзенский политехнический институт, в 1995-м — Институт переподготовки и повышения квалификации кадров Кыргызского государственного национального университета.

Трудовая деятельность началась в 1994 году с должности инспектора-программиста в Управлении налоговой полиции по Таласской области.

В 1995 году работал инспектором в Государственной налоговой инспекции.

1995–1996 — главный менеджер в представительстве турецкой компании международной торговли и маркетинга Komsan в Стамбуле.

1996–1997 — налоговый инспектор в Государственной налоговой инспекции по Свердловскому району Бишкека.

1997–2000 — ведущий специалист в управлении внутреннего аудита, отдел аудита бюджетных учреждений и подведомственных организаций.

2000–2002 — главный специалист в службе внутреннего аудита Министерства финансов.

2002–2005 — заведующий сектором внутреннего контроля Центрального казначейства Министерства финансов.

Июль 2005—ноябрь 2005 — завотделом в Чуйском областном региональном отделении казначейства.

2005–2010 — завотделом в Бишкекском городском отделении казначейства.

Март 2010—апрель 2010 — заместитель главы Ленинской районной администрации мэрии Бишкека.

2010–2012 — заместитель начальника управления реализации бюджетной политики Министерства финансов.

2012–2013 — начальник управления планирования расходов отраслей экономики Министерства финансов.

Март 2013—май 2013 — и.о. статс-секретаря Министерства финансов.

Май 2013 по настоящее время — заместитель министра финансов, с мая 2015 года возглавляет Центральное казначейство.

Имеет классный чин советника госслужбы III класса.

Напомним, сегодня премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев представил коллективу мэрии Бишкека избранного главу столицы Азиза Суракматова.

Выборы мэра состоялись 8 августа. Всего в Бишкекском городском кенеше 45 депутатов, из них присутствовали 44. Мэром избран Азиз Суракматов. За его кандидатуру проголосовали 43 депутата, один выступил против.
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