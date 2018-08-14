У Бишкека новый мэр. Премьер-министр представил Азиза Суракматова муниципалитету

Сегодня премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев лично прибыл в мэрию Бишкека, чтобы вручить удостоверение вновь избранному депутатами городского кенеша мэру столицы Азизу Суракматову.

В зале заседаний собрались руководители всех городских управлений, служб и чиновники аппарата муниципалитета. Глава правительства напутствовал Азиза Суракматова, выразив уверенность, что новый градоначальник справится с поставленными перед ним задачами — Бишкек должен стать красивым и современным городом, комфортным для жителей и гостей.

Азиз Суракматов стал пятнадцатым по счету мэром Бишкека. Он родился 22 ноября 1971 года во Фрунзе. Окончил Кыргызский архитектурно-строительный институт и Кыргызский национальный университет.

Трудовую деятельность начал в 1994 году мастером производства в АО «Шоола».

1995–1996 — мастер производства в ПМК «Кыргызпотребсоюз».

1996–1999 — инженер, архитектор первой категории, юрисконсульт МП «Бишкекглавархитектура».

1999–2000 — директор ОсОО «Консалтингово-экспертная фирма».

2002–2008 — заместитель главного архитектора МП «Бишкекглавархитектура».

2000–2002 — главный специалист, заведующий отделом мэрии Бишкека.

2008–2010 — председатель Бишкекского городского кенеша.

2008–2008 — начальник Управления государственного архитектурно-строительного надзора по Бишкеку.

2010 — депутат Жогорку Кенеша.

2012 — член парламентского комитета по законности, правопорядку и борьбе с преступностью.

Советник муниципальной службы КР II класса.

8 августа состоялись выборы столичного мэра. Всего в Бишкекском городском кенеше 45 депутатов, из них присутствовали 44. Мэром избран Азиз Суракматов. За его кандидатуру проголосовали 43 депутата, один выступил против.