Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 августа

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.
Айнур Абдылдаева освобождена от должности министра юстиции Кыргызстана.
Она руководила ведомством меньше четырех месяцев — ее назначили на должность 13 апреля. До этого она являлась статс-секретарем Министерства юстиции.
Айнур Абдылдаева написала заявление об уходе по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
Мурат Мукамбетов освобожден от должности руководителя аппарата правительства.
Его сняли с поста в связи с переходом на другую работу.
Мурат Мукамбетов возглавлял аппарат правительства с апреля 2018 года.
Азиз Суракматов избран мэром Бишкека.
Бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова задержали 19 июля по уголовному делу о растрате в ТНК «Дастан». Ранее, 13 июля, депутаты Бишкекского городского кенеша на внеочередной сессии выразили ему вотум недоверия.
Кандидатуру выдвинула коалиция большинства Бишкекского горкенеша. Правом выдвижения кандидатов также обладали оппозиционная фракция «Республика — Ата-Журт» и премьер-министр, однако они этим правом не воспользовались.
За единственного кандидата проголосовали 43 депутата горкенеша, против — 1.
Избранный мэр Бишкека Азиз Суракматов пообещал представить программу развития города в октябре.
Кадровые перестановки в Генеральной прокуратуре.
Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов освободил от занимаемых должностей ряд прокуроров.
Уволены:
- заместители прокурора Бишкека Рысбек Альчиев и Асан Кангельдиев;
- прокурор Оша Айгуль Момбекова;
- заместитель прокурора Чуйской области Гульнара Шакирова.
Прокурорам Бишкека и Чуйской области Абдибакыту Халмурзаеву и Азату Оскомбаеву объявили неполное служебное соответствие. Такое же дисциплинарное взыскание получил и заместитель прокурора Чуйской области Рыскулбек Маженов.
Как сообщила пресс-служба ГП, они наказаны за серьезные недостатки и упущения в работе по основным направлениям прокурорской деятельности, а также ненадлежащее исполнение решения Совета безопасности.
Заместитель прокурора Первомайского района Фатима Иманалиева понижена в должности.
Неполное служебное соответствие получили прокуроры Сокулукского, Жайылского и Ысык-Атинского районов Чуйской области.
Приказами генпрокурора 49 работников привлечены к ответственности. Из них: 12 сотрудников понижены в должности, 9 предупреждены о неполном служебном соответствии, девяти объявлен строгий выговор. Восемь сотрудников получили выговор, 11 — замечания.
О кадровых перестановках с 30 июля по 3 августа читайте здесь.