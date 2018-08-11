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Общество

Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 августа

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Айнур Абдылдаева освобождена от должности министра юстиции Кыргызстана.

Она руководила ведомством меньше четырех месяцев — ее назначили на должность 13 апреля. До этого она являлась статс-секретарем Министерства юстиции.

Айнур Абдылдаева написала заявление об уходе по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Мурат Мукамбетов освобожден от должности руководителя аппарата правительства.

Его сняли с поста в связи с переходом на другую работу.

Мурат Мукамбетов возглавлял аппарат правительства с апреля 2018 года.

Азиз Суракматов избран мэром Бишкека.

Бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова задержали 19 июля по уголовному делу о растрате в ТНК «Дастан». Ранее, 13 июля, депутаты Бишкекского городского кенеша на внеочередной сессии выразили ему вотум недоверия.

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Кандидатуру выдвинула коалиция большинства Бишкекского горкенеша. Правом выдвижения кандидатов также обладали оппозиционная фракция «Республика — Ата-Журт» и премьер-министр, однако они этим правом не воспользовались.

За единственного кандидата проголосовали 43 депутата горкенеша, против — 1.

Избранный мэр Бишкека Азиз Суракматов пообещал представить программу развития города в октябре.

Кадровые перестановки в Генеральной прокуратуре.

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов освободил от занимаемых должностей ряд прокуроров.

Уволены:

  • заместители прокурора Бишкека Рысбек Альчиев и Асан Кангельдиев;
  • прокурор Оша Айгуль Момбекова;
  • заместитель прокурора Чуйской области Гульнара Шакирова.

Прокурорам Бишкека и Чуйской области Абдибакыту Халмурзаеву и Азату Оскомбаеву объявили неполное служебное соответствие. Такое же дисциплинарное взыскание получил и заместитель прокурора Чуйской области Рыскулбек Маженов.

Как сообщила пресс-служба ГП, они наказаны за серьезные недостатки и упущения в работе по основным направлениям прокурорской деятельности, а также ненадлежащее исполнение решения Совета безопасности.

Заместитель прокурора Первомайского района Фатима Иманалиева понижена в должности.

Неполное служебное соответствие получили прокуроры Сокулукского, Жайылского и Ысык-Атинского районов Чуйской области.

Приказами генпрокурора 49 работников привлечены к ответственности. Из них: 12 сотрудников понижены в должности, 9 предупреждены о неполном служебном соответствии, девяти объявлен строгий выговор. Восемь сотрудников получили выговор, 11 — замечания.

О кадровых перестановках с 30 июля по 3 августа читайте здесь.
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