Стало известно, кого Азиз Суракматов назначит главой аппарата мэрии Бишкека

Фото из Интернета. Балбак Тулобаев

Сегодня премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев представил коллективу мэрии Бишкека вновь избранного главу столицы Азиза Суракматова. Новый мэр с кадровыми вопросами тянуть не стал. Как стало известно 24.kg, пост руководителя аппарата мэрии Азиз Суракматов предложил вице-президенту «Аю холдинга» Балбаку Тулобаеву.

Балбаку Тулобаеву 21 сентября исполнится 46 лет. Он родился в селе Кол-Тор Тонского района в семье учителя.

После окончания школы Балбак Тулобаев пошел в колхоз Тогуз-Булака рабочим.

В 1990 году поступил на ветеринарный факультет Кыргызского сельскохозяйственного института имени К. Скрябина. Параллельно работал ветеринарным санитаром. Однако этот факультет будущий руководитель аппарата столичной мэрии не закончил. Он в 1992 году приступил к учебе на факультете лесного хозяйства, по специальности инженера лесного хозяйства, в Стамбульском университете (Турция).

После окончания турецкого вуза в 1996 году Балбак Тулобаев работал в франко-турецкой страховой компании «Корис интернейшнл».

1997-2000 — помощник директора Государственного агентства по лесному хозяйству.

2001 — учеба на отделении агроэкологии в Кыргызском аграрном университете имени К.Скрябина, получил степень бакалавра по специальности инженера-эколога.

2000-2004 — старший консультант в комитете по развитию промышленности и бизнеса Жогорку Кенеша.

2004-2010 — работа в Управлении делами президента КР в должности советника, помощника, начальника отдела, заместителя управляющего делами, первого заместителя управляющего делами президента.

2009 — учеба в Академии управления при президенте КР, отделение менеджмента, степень бакалавра.

2010-2013 — политический обозреватель, главный редактор газеты «Айат».

С 2013-го по настоящее время является советником, членом совета директоров, заместителем президента многопрофильной компании «Аю холдинг».

Балбак Тулобаев также является председателем политической партии «Будущее Кыргызстана».