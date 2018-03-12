Передачу мандата экс-главе ЦИК Кларе Кабиловой приостановили

Передачу депутатского мандата экс-главе ЦИК Кларе Кабиловой приостановили. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центризбиркоме.

По словам заместителя председателя ЦИК Абдыжапара Бекматова, комиссия отправила по каналам МИД запрос, чтобы выяснить, есть ли у Клары Кабиловой иное гражданство. Ранее ряд общественных организаций обратились в ЦИК с заявлением, что у кандидата в депутаты от партии «Ата Мекен», которая должна прийти в парламент вместо Аиды Саляновой, российский паспорт.

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Гульнара-Клара Самат — бывший председатель ЦИК Клара Кабилова. Во время выборов в городской кенеш Бишкека в 2008 году она заявила, что ей угрожает Максим Бакиев — сын экс-президента Курманбека Бакиева. Она покинула страну, опасаясь за жизнь.

Если подтвердится, что Клара Кабилова имеет иное гражданство, то следующим по списку в Жогорку Кенеш может прийти Ташполот Балтабаев. Он был депутатом V созыва парламента.

В ЦИК отметили, что до сих пор не решен вопрос с лишением депутатского мандата Асылбек уулу Дамирбека.

Его арестовали по обвинению в контрабанде, он содержится в Алматы. У него казахское гражданство. Но МИД КР еще не прислал ответ на запрос ЦИК.