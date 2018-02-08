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Власть

Экс-глава ЦИК Клара Кабилова придет в парламент вместо Аиды Саляновой

Экс-министр юстиции и депутат парламента Аида Салянова накануне была приговорена Бишкекским горсудом к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Суд применил отсрочку исполнения решения на 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет. Приговор Ленинского райсуда оставлен без изменений.

Адвокаты Аиды Саляновой намерены обжаловать приговор. Надзорную жалобу готовит и гособвинение. Прокуроры просили для экс-министра юстиции восемь лет лишения свободы.

Сегодня ИА «24.kg» в ЦИК пояснили, что, согласно процедуре, Аида Салянова, имеющая теперь судимость, будет досрочно лишена депутатского мандата. Решение горсуда вступает в силу со дня оглашения.

В избирательной комиссии подчеркнули, что решение о лишении Аиды Саляновой депутатского мандата будет принято только тогда, когда в ЦИК поступит постановление Бишкекского городского суда.

Аида Салянова признана виновной в злоупотреблении должностным положением. По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году она незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву.

Следующей по списку от партии «Ата Мекен» в парламент придет Гульнара-Клара Самат.

Гульнара-Клара Самат — это бывший председатель ЦИК Клара Кабилова. Во время выборов в городской кенеш Бишкека в 2008 году Клара Кабилова открыто заявила, что ей угрожает  Максим Бакиев — сын экс-президента Курманбека Бакиева. Она покинула страну, опасаясь за свою жизнь.
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