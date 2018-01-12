В Кыргызстан электромобили можно будет ввозить по льготам. С таким предложением выступили депутаты Жогорку Кенеша на заседании фракции «Кыргызстан».

Алмазбек Токторов и Алмазбек Эргешов предлагают отменить таможенные пошлины для ввоза электромобилей и вести льготы для авто с гибридным двигателем. Предложение в первую очередь связано с уменьшением загрязнения окружающей среды от выбросов в атмосферу.

Однако финансовое выпадение от отмены таможенных пошлин еще не посчитано. Этим займется Министерство экономики КР.