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Власть

В Кыргызстан электромобили можно будет ввозить по льготам

В Кыргызстан электромобили можно будет ввозить по льготам. С таким предложением выступили депутаты Жогорку Кенеша на заседании фракции «Кыргызстан».

Алмазбек Токторов и Алмазбек Эргешов предлагают отменить таможенные пошлины для ввоза электромобилей и вести льготы для авто с гибридным двигателем. Предложение в первую очередь связано с уменьшением загрязнения окружающей среды от выбросов в атмосферу.

Однако финансовое выпадение от отмены таможенных пошлин еще не посчитано. Этим займется Министерство экономики КР.
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