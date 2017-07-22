Кыргызстан: кадровые перестановки за 17—21 июля

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.
Жылдыз Сманбаева освобождена от должности ответственного секретаря комиссии по государственным наградам.
Жылдыз Сманбаева уволена согласно поданному заявлению. Она назначена на должность 7 сентября 2016 года.
Кайрат Мусаев назначен председателем Государственной судебно-экспертной службы.
Государственная судебно-экспертная служба образована постановлением правительства 14 июля.
Кайрат Мусаев родился 26 октября 1985 года. Окончил КНУ имени Ж.Баласагына по специальности «юриспруденция».
2006–2010 — инспектор управления реформирования уголовно-исполнительной системы МЮ КР;
2010–2011 — старший инспектор Главного управления правового обеспечения и международного сотрудничества ГСИН;
2011 — сотрудник отдела по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства;
2011–2012 — начальник отдела анализа и планирования Главного штаба ГСИН;
2012–2014 — эксперт сектора кадров отдела государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента;
2014–2017 — заведующий сектором кадров отдела государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента;
январь 2017-го — директор Государственного центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции;
Урмат Джумабеков назначен и.о. прокурора Иссык-Кульского района.
Он занимал пост заместителя прежнего главы прокуратуры региона Майрамбека Таалайбекова, назначенного на прошлой неделе на пост прокурора Иссык-Кульской области.
Директором Чуйской областной телерадиоорганизации назначен Калыбек Тайтекеев.
Калыбек Тайтекеев родился в 1967 году. Окончил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына по специальности «журналистика».
1993–2009 — редактор, заместитель главного редактора и главный редактор ОТРК;
2009–2016 — директор Иссык-Кульской областной государственной телерадиокомпании.
Толонбек Абдыров избран председателем Координационного совета общественных советов.
Действующий председатель КС Аида Рустемова добровольно сложила свои полномочия. Большинством голосов главой избрана член ОС Министерства образования и науки Махабат Жумакулова, которая взяла самоотвод с передачей полномочий следующему кандидату, набравшему наибольшее количество голосов. Так новым председателем стал Толонбек Абдыров.
Распущен Кызыл-Озгорушский айыльный кенеш.
Распущен, потому что не смог выбрать главу исполнительного органа местного самоуправления.
Досрочные выборы назначены на 3 сентября.
О кадровых перестановках с 10 по 14 июля читайте здесь.