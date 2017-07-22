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10:22, 22 июля 2017
, Бишкек -
ИА «24.kg»
Прокурор Бишкека ушел в отставку. На посту проработал ровно год
10:22, 22 июля 2017
, Бишкек -
ИА «24.kg»
Ссылка:
https://24.kg/obschestvo/58216/
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