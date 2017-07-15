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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 10—14 июля

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Уларбек Шаршеев назначен председателем Государственной пограничной службы Кыргызстана. 

Он назначен вместо Мирбека Касымкулова, который в марте возглавил Государственный комитет по делам обороны. 

Уларбек Шаршеев  родился 17 февраля 1974  года. Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище и Пограничную академию ФСБ Российской Федерации.

Службу начинал с должности командира взвода пулеметной  роты в/ч 92784 Министерства обороны КР.

С 1999-го по 2017 год проходил службу на различных офицерских и руководящих должностях в Государственной пограничной службе: командовал пограничными подразделениями, соединениями и структурным управлением ведомства.

В феврале 2017 года распоряжением президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева назначен начальником Главного штаба – первым заместителем председателя Государственной пограничной службы КР.

Майрамбек Таалайбеков назначен прокурором Иссык-Кульской области.

Он назначен вместо уволенного в июне 2017 года Мухтарбека Айдарбекова. Месяц обязанности прокурора региона исполнял заместитель Айдарбекова Канат Насипов.

Майрамбек Таалайбеков родился в 1976 году в селе Бостери Иссык-Кульского района.
1999-2000 – помощник прокурора Иссык-Кульского района;
2000-2005 – старший следователь прокуратуры Иссык-Кульского района;
2005-2008 – заместитель прокурора Иссык-Кульского района;
2008-2011 – заместитель прокурора Кыргызской транспортной прокуратуры;
2011-2012 – прокурор Балыкчинской городской прокуратуры;
2012-2017 – прокурор Иссык-Кульского района.

О кадровых перестановках с 3 по 7 июля читайте здесь.
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