Кыргызстан: кадровые перестановки за 10—14 июля

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.
Уларбек Шаршеев назначен председателем Государственной пограничной службы Кыргызстана.
Он назначен вместо Мирбека Касымкулова, который в марте возглавил Государственный комитет по делам обороны.
Уларбек Шаршеев родился 17 февраля 1974 года. Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище и Пограничную академию ФСБ Российской Федерации.
Службу начинал с должности командира взвода пулеметной роты в/ч 92784 Министерства обороны КР.
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В феврале 2017 года распоряжением президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева назначен начальником Главного штаба – первым заместителем председателя Государственной пограничной службы КР.
Майрамбек Таалайбеков назначен прокурором Иссык-Кульской области.
Он назначен вместо уволенного в июне 2017 года Мухтарбека Айдарбекова. Месяц обязанности прокурора региона исполнял заместитель Айдарбекова Канат Насипов.
Майрамбек Таалайбеков родился в 1976 году в селе Бостери Иссык-Кульского района.
1999-2000 – помощник прокурора Иссык-Кульского района;
2000-2005 – старший следователь прокуратуры Иссык-Кульского района;
2005-2008 – заместитель прокурора Иссык-Кульского района;
2008-2011 – заместитель прокурора Кыргызской транспортной прокуратуры;
2011-2012 – прокурор Балыкчинской городской прокуратуры;
2012-2017 – прокурор Иссык-Кульского района.
О кадровых перестановках с 3 по 7 июля читайте здесь.