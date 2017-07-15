Кыргызстан: кадровые перестановки за 10—14 июля

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Уларбек Шаршеев назначен председателем Государственной пограничной службы Кыргызстана.

Он назначен вместо Мирбека Касымкулова, который в марте возглавил Государственный комитет по делам обороны.

Уларбек Шаршеев родился 17 февраля 1974 года. Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище и Пограничную академию ФСБ Российской Федерации.

Службу начинал с должности командира взвода пулеметной роты в/ч 92784 Министерства обороны КР.

С 1999-го по 2017 год проходил службу на различных офицерских и руководящих должностях в Государственной пограничной службе: командовал пограничными подразделениями, соединениями и структурным управлением ведомства.

В феврале 2017 года распоряжением президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева назначен начальником Главного штаба – первым заместителем председателя Государственной пограничной службы КР.

Майрамбек Таалайбеков назначен прокурором Иссык-Кульской области.

Он назначен вместо уволенного в июне 2017 года Мухтарбека Айдарбекова. Месяц обязанности прокурора региона исполнял заместитель Айдарбекова Канат Насипов.



Майрамбек Таалайбеков родился в 1976 году в селе Бостери Иссык-Кульского района.

1999-2000 – помощник прокурора Иссык-Кульского района;

2000-2005 – старший следователь прокуратуры Иссык-Кульского района;

2005-2008 – заместитель прокурора Иссык-Кульского района;

2008-2011 – заместитель прокурора Кыргызской транспортной прокуратуры;

2011-2012 – прокурор Балыкчинской городской прокуратуры;

2012-2017 – прокурор Иссык-Кульского района.



О кадровых перестановках с 3 по 7 июля читайте здесь.