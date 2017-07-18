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О создании Государственной судебно-экспертной службы при правительстве КР

Постановление Правительства КР №432 от 14 июля 2017 года

О создании Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики

В целях оптимизации деятельности государственных органов исполнительной власти, принимая во внимание Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Республики» от 18 июля 2016 года № 161, в соответствии со статьями 10, 17 и 26 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Создать Государственную судебно-экспертную службу при Правительстве Кыргызской Республики (далее – Служба) на базе Государственного центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

2. Установить, что Служба является государственным органом исполнительной власти по реализации государственной политики в области судебно-экспертной деятельности.

3. Утвердить:

- Положение о Государственной судебно-экспертной службе при Правительстве Кыргызской Республики согласно приложению 1;

- схему управления Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики согласно приложению 2.

4. Установить, что действующие сотрудники Государственного центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики переходят во вновь созданную Службу, с сохранением трудовых отношений.

5. Государственной судебно-экспертной службе при Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке:

- внести предложения о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты, вытекающие из настоящего постановления;

- в срок до 1 февраля 2018 года внести в Правительство Кыргызской Республики проект решения о передаче из Министерства внутренних дел Кыргызской Республики отдельных видов экспертиз, а также из введения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики штатных единиц, соответствующего бюджетного финансирования и материально-технических средств Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и областных бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, экспертных комиссий Республиканского центра психического здоровья и Республиканского центра наркологии Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в Государственную судебно-экспертную службу при Правительстве Кыргызской Республики;

- принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

6. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить финансирование Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики на 2017 год в пределах предусмотренных средств и штатной численности Государственного центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

7. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года № 473 следующие изменения:

в приложении 1 к вышеназванному постановлению:

- в пункте 3 цифры «350» и «142» заменить соответственно цифрами «243» и «35»;

- дополнить пунктом 27-3 следующего содержания:

«27-3 Государственная судебно-экспертная служба при Правительстве Кыргызской Республики 107
в том числе:
- центральный аппарат 96
- территориальные подразделения 11».

8. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Министерстве юстиции Кыргызской Республики» от 15 декабря 2009 года № 764 следующие изменения и дополнение:

в Положении о Министерстве юстиции Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац шестой пункта 5, абзац пятнадцатый подпункта «а» и абзац пятый подпункта «б» пункта 6 признать утратившими силу;

в схеме управления Министерства юстиции Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

- позиции «Государственный центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики», «Ошский межобластной филиал ГЦСЭ» и «Балыкчинский межобластной филиал ГЦСЭ» исключить.

9. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об органах государственного управления при Правительстве Кыргызской Республики и других организациях в ведении Правительства Кыргызской Республики» от 12 января 2012 года № 12 следующее изменение:

- в абзаце десятом подпункта «б» пункта 1 слова «Государственная служба по контролю наркотиков» заменить словами «Государственная судебно-экспертная служба».

10. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности технического и обслуживающего персонала министерств, государственных комитетов, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 4 мая 2017 года № 253 следующие изменения:

в приложении 1 к вышеназванному постановлению:

— в пункте 3 цифры «235» и «25» заменить соответственно цифрами «222» и «12»;

— дополнить пунктом 27-1 следующего содержания:

«27-1 Государственная судебно-экспертная служба при Правительстве Кыргызской Республики 13
в том числе:
- центральный аппарат 11
- территориальные подразделения 2».

11. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственном центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики» от 22 октября 2013 года № 577.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

15.07.17-Proekt-Polozheniya-RUS.docx

15.07.17-Shema-upravleniya.docx

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