О создании Государственной судебно-экспертной службы при правительстве КР

Постановление Правительства КР №432 от 14 июля 2017 года
О создании Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики
В целях оптимизации деятельности государственных органов исполнительной власти, принимая во внимание Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Республики» от 18 июля 2016 года № 161, в соответствии со статьями 10, 17 и 26 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Создать Государственную судебно-экспертную службу при Правительстве Кыргызской Республики (далее – Служба) на базе Государственного центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.
2. Установить, что Служба является государственным органом исполнительной власти по реализации государственной политики в области судебно-экспертной деятельности.
3. Утвердить:
- Положение о Государственной судебно-экспертной службе при Правительстве Кыргызской Республики согласно приложению 1;
- схему управления Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики согласно приложению 2.
4. Установить, что действующие сотрудники Государственного центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики переходят во вновь созданную Службу, с сохранением трудовых отношений.
5. Государственной судебно-экспертной службе при Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке:
- внести предложения о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты, вытекающие из настоящего постановления;
- в срок до 1 февраля 2018 года внести в Правительство Кыргызской Республики проект решения о передаче из Министерства внутренних дел Кыргызской Республики отдельных видов экспертиз, а также из введения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики штатных единиц, соответствующего бюджетного финансирования и материально-технических средств Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и областных бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, экспертных комиссий Республиканского центра психического здоровья и Республиканского центра наркологии Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в Государственную судебно-экспертную службу при Правительстве Кыргызской Республики;
- принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
6. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить финансирование Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики на 2017 год в пределах предусмотренных средств и штатной численности Государственного центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.
7. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года № 473 следующие изменения:
в приложении 1 к вышеназванному постановлению:
- в пункте 3 цифры «350» и «142» заменить соответственно цифрами «243» и «35»;
- дополнить пунктом 27-3 следующего содержания:
«27-3 Государственная судебно-экспертная служба при Правительстве Кыргызской Республики 107
в том числе:
- центральный аппарат 96
- территориальные подразделения 11».
8. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Министерстве юстиции Кыргызской Республики» от 15 декабря 2009 года № 764 следующие изменения и дополнение:
в Положении о Министерстве юстиции Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- абзац шестой пункта 5, абзац пятнадцатый подпункта «а» и абзац пятый подпункта «б» пункта 6 признать утратившими силу;
в схеме управления Министерства юстиции Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:
- позиции «Государственный центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики», «Ошский межобластной филиал ГЦСЭ» и «Балыкчинский межобластной филиал ГЦСЭ» исключить.
9. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об органах государственного управления при Правительстве Кыргызской Республики и других организациях в ведении Правительства Кыргызской Республики» от 12 января 2012 года № 12 следующее изменение:
- в абзаце десятом подпункта «б» пункта 1 слова «Государственная служба по контролю наркотиков» заменить словами «Государственная судебно-экспертная служба».
10. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности технического и обслуживающего персонала министерств, государственных комитетов, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 4 мая 2017 года № 253 следующие изменения:
в приложении 1 к вышеназванному постановлению:
— в пункте 3 цифры «235» и «25» заменить соответственно цифрами «222» и «12»;
— дополнить пунктом 27-1 следующего содержания:
«27-1 Государственная судебно-экспертная служба при Правительстве Кыргызской Республики 13
в том числе:
- центральный аппарат 11
- территориальные подразделения 2».
11. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственном центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики» от 22 октября 2013 года № 577.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
15.07.17-Proekt-Polozheniya-RUS.docx