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Общество

Главой Госдирекции автодороги Бишкек — Ош стал Тыныбек Кадырбаев

Главой Госдирекции автодороги Бишкек — Ош стал Тыныбек Кадырбаев. Изатбек Токтомамбетов уволен за невыполнение функциональных обязанностей, поручений правительства и срыв графика ремонтных работ.

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В Министерстве транспорта и дорог напомнили, что 19 июля во время рабочей поездки в Токтогульский район премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подверг критике работу главы Госдирекции автодороги Бишкек — Ош Изатбека Токтомамбетова за срыв сроков ремонта участка трассы.

Реконструкцию должны были начать 30 мая, но к середине июля дорожники уложили лишь 2,5 километра дороги.
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