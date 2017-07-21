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Подписан указ о роспуске Кызыл-Озгорушского айыльного кенеша

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О роспуске Кызыл-Озгорушского айылного кенеша Токтогульского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики и назначении досрочных выборов».

В связи с неизбранием главы исполнительного органа местного самоуправления местным кенешем, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, частью 6 статьи 49 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и частью 2 статьи 48 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», постановляется:

Принять предложение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и распустить Кызыл-Озгорушский айылный кенеш Токтогульского района
Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

Назначить досрочные выборы в вышеуказанный местный кенеш на воскресенье, 3 сентября 2017 года.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение досрочных выборов в вышеназванный представительный орган местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Правительству Кыргызской Республики:

-        выделить необходимые финансовые средства для проведения досрочных выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

-        в период подготовки и проведения досрочных выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка.

Главе государственной администрации Токтогульского района Джалал-Абадской области оказать содействие в работе Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

Исполняющему обязанности главы исполнительного органа местного самоуправления принять меры по обеспечению сохранности документов, материалов, а также материально-технических ценностей вышеуказанного кенеша.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел государственного и территориального управления и кадровой работы Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
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