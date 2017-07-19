Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков решил уволить главу автодороги Бишкек — Ош Изатбека Токтомамбетова за плохое состояние трассы. Об этом сообщили в пресс-службе главы кабмина.

Чиновник, являющийся кандидатом в президенты страны, сегодня в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область изучил состояние участка автодороги на 133-м километре . После осмотра он раскритиковал работу госдирекции автодороги за срыв установленных сроков ремонта.

Изатбеку Токтомамбетову заявлено, что он будет уволен за невыполнение функциональных обязанностей, поручений правительства и срыв графика ремонтных работ.

Ранее чиновники профильного ведомства уверяли, что ремонт начнется еще 30 мая. Но на деле трассу начали ремонтировать совсем недавно.

«Регулярно от населения поступают жалобы на плохое состояние автодороги Бишкек — Ош. Каждый день по этой магистрали проезжает около двух тысяч автомобилей. Сложно поверить, что за 45 дней с момента начала работ уложено всего 2,5 километра дороги. Даже если погода не позволяла вести работы днем, их следовало продолжить в ночное время. Тем более что с финансированием проблем нет, вся необходимая техника задействована. Из-за халатного отношения и непрофессионализма отдельных исполнителей, все обвинения поступают в адрес правительства страны», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он в очередной раз поручил Министерству транспорта и дорог в срок до 15 августа 2017 года закончить ремонт на этом участке автодороги.