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Власть

Уволить главу автодороги Бишкек — Ош решили в правительстве

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков решил уволить главу автодороги Бишкек — Ош Изатбека Токтомамбетова за плохое состояние трассы. Об этом сообщили в пресс-службе главы кабмина.

Чиновник, являющийся кандидатом в президенты страны, сегодня в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область изучил состояние участка автодороги на 133-м километре. После осмотра он раскритиковал работу госдирекции автодороги за срыв установленных сроков ремонта.

Изатбеку Токтомамбетову заявлено, что он будет уволен за невыполнение функциональных обязанностей, поручений правительства и срыв графика ремонтных работ.

Ранее чиновники профильного ведомства уверяли, что ремонт начнется еще 30 мая. Но на деле трассу начали ремонтировать совсем недавно.

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«Регулярно от населения поступают жалобы на плохое состояние автодороги Бишкек — Ош. Каждый день по этой магистрали проезжает около двух тысяч автомобилей. Сложно поверить, что за 45 дней с момента начала работ уложено всего 2,5 километра дороги. Даже если погода не позволяла вести работы днем, их следовало продолжить в ночное время. Тем более что с финансированием проблем нет, вся необходимая техника задействована. Из-за халатного отношения и непрофессионализма отдельных исполнителей, все обвинения поступают в адрес правительства страны», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он в очередной раз поручил Министерству транспорта и дорог в срок до 15 августа 2017 года закончить ремонт на этом участке автодороги.  
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