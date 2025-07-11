В Кара-Балте вместо арестованного представлен новый и. о. мэра города

В Кара-Балте вместо арестованного представлен новый исполняющий обязанности мэра города. Им стал Нурмат Рыскулбек уулу. Соответствующее распоряжение подписал президент страны.

Фото СМИ. Нурмат Рыскулбек уулу – и.о. мэра Кара-Балты

Прежний глава города временно отстранен от должности.

Напомним, 39-летний Мирлан Джекшенов и еще два чиновника были задержаны по подозрению в коррупции. Он был назначен мэром Кара-Балты 4 апреля этого года.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в 2024 году по поручению президента Садыра Жапарова городам Токмак и Кара-Балта выделили по 1 миллиарду сомов, но результатов работы нет.

«Увидел парк, который они сделали. Он в плачевном состоянии. Город разрушен, посаженных цветов нет, растения засыхают, дороги разбиты. В итоге мэра задержали. Такая же ситуация и в Кара-Балте. Когда пришли проверить, выяснилось, что директор подрядной фирмы сбежал. Его ищут. Если чиновники «съедят» 1 сом, вернут в десятикратном размере», — отметил глава спецслужбы.

24 июня прямо во время совещания мэр Токмака Максат Нусувалиев тоже задержан по поручению главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Вместе с ним задержаны еще один чиновник, глава строительной компании и ответственный за строительство парка культуры и отдыха. Позже суд водворил всех четверых в СИЗО до 24 августа 2025-го.